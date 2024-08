A dipirona é reconhecida por seus efeitos analgésicos e antipiréticos, sendo frequentemente utilizada para o alívio da dor e da febre. No entanto, como qualquer medicamento, seu uso pode acarretar reações adversas que, em situações raras, podem ser graves e até fatais. Entre as possíveis reações, estão a anemia aplástica, a agranulocitose (alteração no sangue) e a pancitopenia (diminuição da quantidade de hemácias, leucócitos e plaquetas), além de reações hipotensivas transitórias, reações cutâneas e distúrbios imunológicos, como choque anafilático.

Segundo levantamento da Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biossimilares (PróGenéricos), o analgésico está na lista de medicamentos genéricos mais vendidos em 2023, ocupando o segundo lugar da lista. O levantamento demonstra como o fármaco está presente nas indicações médicas, mas também na automedicação. Para Clóvis Cardoso Júnior, professor do curso de Farmácia do Centro Universitário FSG, esse comportamento pode ser considerado um risco dado que a interação medicamentosa, o qual pode ocorrer quando os efeitos de um medicamento são alterados pela presença de outro fármaco, alimento ou bebida, pode trazer sérios danos à saúde.