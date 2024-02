Mudanças climáticas, tempo seco, poluição e poeira: todos esses fatores são determinantes para as crises de sinusite. Sem falar nas dores frequentes de cabeça, caracterizadas por uma pressão na nuca e face com obstrução ou corrimento nasal. Todos esses sintomas, aparentemente, parecem inofensivos e por vezes as pessoas até se acostumam, mas não imaginam que uma sinusite tratada incorretamente poderá levar à cegueira.

“Uma das complicações das sinusites agudas ou crônicas que se agravam e comprometem toda órbita é o risco da perda da visão”, explica o otorrinolaringologista do Hospital Cema, Cícero MatsuyamaOs sinais da sinusite começam com um pequeno edema na pálpebra. Quando não tratado adequadamente, o processo inflamatório se agrava e provoca acúmulo de secreção purulenta originária dos seios paranasais, que acaba invadindo o espaço orbitário.



Essa doença não tem um grupo de risco (gênero e raça), o fator determinante é a idade. Pacientes idosos e pediátricos acima de 2 anos têm maior propensão em adquirir a enfermidade. Pessoas com imunidade baixa, diabetes não controladas, portadoras de doenças autoimunes e transplantados que usam medicamentos imunossupressores também são mais suscetíveis.



Atenção aos sinais do sistema respiratório

Por isso, é necessário ficar atento a todos os sinais do sistema respiratório. Na fase inicial, o tratamento é feito com antibióticos e anti-inflamatórios em ambiente domiciliar e acompanhamento diário em consultas ou hospitalar com medicações endovenosas. Já em estágios mais graves, com comprometimento ocular, como visão turva ou dupla, a intervenção cirúrgica é imprescindível com drenagem e limpeza exaustiva do foco infeccioso.



“Quando a sinusite chega no estágio avançado, que é quando há um embaçamento na visão, ela é classificada como rinossinusite aguda com complicação orbitária. Nessa fase já não há mais tratamento e a cegueira é irreversível”, alerta o otorrinolaringologista Cícero Matsuyama.