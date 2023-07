SIGA NO

Mulher tem parte do crânio removido após crises de sinusite (Reprodução redes sociais)

Uma instrutora de artes marciais moradora da Califórnia, nos Estados Unidos, teve parte do seu crânio removido após ter uma infecção sinusal quase fatal. No período de um ano, em 2021, Natasha Gunther Santana, 26 anos, teve cinco infecções sinusais. Todas foram tratadas com antibióticos, até que uma delas veio acompanhada de novos sintomas como vômitos constantes, fortes enxaquecas e mudanças de humor.



Em entrevista ao jornal britânico, a jovem explicou que ao buscar atendimento em um hospital, os médicos descobriram que a infecção havia se espalhado para o cérebro . Eles constataram ainda que Natasha tinha uma versão mutante de um gene que dificultava a produção de uma proteína que induz uma resposta imune a invasores estranhos e por isso, os remédios não estavam mais funcionando.Leia também: Neurociência reabilita a ideia de conexão entre cérebro e mente

Quando o cérebro foi infectado pela bactéria, uma bolsa de pus se formou em um local que é separado dos seios da face por um agrupamento de ossos pequenos e finos. Foi então que a instrutora passou pela cirurgia, no fim de 2021. Em vídeo publicado no TikTok, a mulher conta que foram retirados entre 12 e 14 cm de seu crânio na ocasião.



Leia também: Vitamina B6 estimula o cérebro e protege o coração

Ao remover parte do crânio, os médicos tiveram mais acesso ao cérebro da jovem para conseguir drenar o abscesso e acompanhar a progressão da infecção. Após a cirurgia, Natasha precisou usar um capacete para proteger sua cabeça por cinco meses e durante o processo de recuperação, chegou a ter uma convulsão, além de ter desenvolvido trombose venosa profunda aguda.

Ainda em entrevista, Natasha contou que após a cirurgia, precisou reaprender a andar e falar. Em suas redes sociais, a jovem compartilha sobre sua jornada de terapias e apoio recebido do marido e família. Hoje, Natasha está recuperada, se tornou mãe e voltou a treinar para conquistar a faixa-preta da modalidade.