Muitos dos problemas mecânicos do nariz, como desvio de septo e a hipertrofia do corneto, estão associados a problemas clínicos, como rinites e alergias

Como é o seu nariz? Funciona bem? Normalmente, as pessoas estão tão focadas na estética, que esquecem a importância de um bom nariz. Se nunca pensou nisso, provavelmente, nunca teve um problema respiratório.





Grande parte da população sofre com problemas respiratórios. Muitas vezes, a dificuldade em respirar corretamente pode derivar de uma obstrução nasal. Isso faz com que a pessoa respire o tempo todo pela boca, deixando o aparelho respiratório mais propenso a infecções. As causas mais comuns são o desvio de septo , pólipos e hipertrofia dos cornetos.De acordo com a Academia Brasileira de Rinologia, cerca de 80% da população brasileira possui desvio de septo, sendo que 20% dessas pessoas apresentam sintomas como nariz entupido, dores de cabeça rinite crônica , perda ou diminuição do olfato e apneia do sono . "Essas alterações podem ainda desencadear problemas relacionados à ansiedade, depressão , mal desempenho no trabalho e até mesmo impactar a vida sexual de quem sofre com o desvio", explica o cirurgião plástico especializado em rinoplastia Sérgio Furtado.Furtado explica que muitos dos problemas mecânicos do nariz, como desvio de septo e a hipertrofia do corneto, estão associados a problemas clínicos, como rinites e alergias. "Apesar do tratamento dessas questões não ser cirúrgico, a rinoplastia pode melhorar a passagem de ar e reduzir substancialmente esses sintomas", afirma o médico.Segundo ele, no momento da consulta, é feita uma anamnese no paciente. "Além de problemas estéticos do nariz, observo se há algum problema que cause distúrbios respiratórios. Geralmente, quando existem defeitos estéticos e respiratórios, é realizado somente um procedimento", explica Furtado.Sérgio esclarece que os defeitos estéticos também causam alterações funcionais no nariz e, mesmo que não seja uma queixa expressa do paciente, é realizada uma série de manobras cirúrgicas que modificam o formato do nariz e também potencializam sua funcionalidade.Para o especialista, é essencial avaliar e entender a dor do paciente antes da cirurgia, "além de alinhar o que ele espera como resultado e o que a anatomia do rosto dele permite fazer", diz. Segundo Furtado, o procedimento pode significar uma evolução da autoestima e qualidade de vida do paciente."O cuidado funcional sempre vai existir em uma rinoplastia, seja estética ou em uma rinosseptoplastia (procedimento que combina a rinoplastia com a correção do septo). O objetivo é melhorar a função e prevenir problemas funcionais que, às vezes, são decorrentes de cirurgias mal realizadas", explica."Levantar um pouco a ponta, melhorar o formato das narinas, isso tudo ajuda a melhorar a capacidade funcional do nariz". Todos os fatores são analisados por meio de um exame físico cuidadoso e outros complementares, como a tomografia da face e uma fibronaso, que ajudam a elucidar se há problemas na respiração do paciente.