Quando se fala nos benefícios da reposição hormonal masculina destaca-se a reversão dos sintomas: aumento da libido, regulação do sono, memória sadia, ganho de massa muscular, entre outros Freepik

Cuidar dos filhos é uma jornada de desafios e alegrias e, para os pais que estão na maturidade, manter a vitalidade pode ser uma tarefa que exige cuidados especiais, como, por exemplo, através da reposição hormonal - um tratamento que consiste na reposição de testosterona.





O assunto, assim como outros que permeiam o universo masculino, é uma das pautas tratadas pela Omens, plataforma de intermediação de saúde dedicada aos homens, por meio de teleconsultas (telefone, mensagem ou vídeo) com profissionais de saúde.João Brunhara, urologista e co-fundador da Omens, destaca que a reposição hormonal pode desempenhar um papel fundamental na manutenção da vitalidade e no equilíbrio hormonal à medida que os homens envelhecem."Conforme ocorre o envelhecimento, é natural que aconteçam alterações nos níveis hormonais, como a diminuição da testosterona. A reposição hormonal, quando indicada e supervisionada por profissionais de saúde qualificados, pode contribuir significativamente para melhorar a energia, o humor e a saúde geral dos homens", afirma.Com o passar dos anos, o organismo do homem produz menos testosterona, perdendo cerca de 1% ao ano a partir dos 40 anos. A reposição se torna uma opção para aqueles que desejam restabelecer seu nível, bem como seu estilo de vida. "Os sintomas mais comuns de testosterona baixa são: queda de libido, falta de energia, perda de memória e perda de massa muscular. Para iniciar a reposição, o nível baixo de testosterona tem que ser comprovado no exame de sangue", frisa João Brunhara.Nem todo homem em idade avançada terá uma queda importante nos níveis de testosterona, já que a mudança ocorre de forma individual.Ainda de acordo com o urologista, a queda da testosterona tem muito a ver com o estilo de vida desse homem. "Homens com idade entre 50 e 70 anos que possuem um estilo de vida mais saudável conseguem manter os níveis de testosterona estáveis e, para eles, muitas vezes não é necessária a reposição", diz João Brunhara.Quando se fala nos benefícios da reposição hormonal masculina destaca-se a reversão dos sintomas: aumento da libido, regulação do sono, memória sadia, ganho de massa muscular, entre outros.Porém, também existem os riscos, como aumento do colesterol e piora de doenças cardíacas em pacientes com problemas prévios. Além disso, homens que têm um câncer na próstata podem sofrer um agravamento da doença se usarem testosterona. A fertilidade também pode ser seriamente afetada, e por isso a reposição de testosterona não é indicada para homens que ainda desejam ter filhos.uma dieta rica em nutrientes essenciais , como proteínas magras, frutas, vegetais e grãos integrais, pode contribuir para a energia e a saúde a longo prazo.a prática de exercícios físicos adequados às condições individuais pode aumentar a resistência e melhorar a disposição física e mental.aprender técnicas de gerenciamento do estresse , como meditação ioga ou simplesmente tirar momentos de descanso, pode ajudar os pais mais velhos a lidar com as demandas diárias.garantir um sono adequado é essencial para a recuperação física e mental. Estabelecer uma rotina de sono regular pode ser extremamente benéfico.manter um relacionamento próximo com um profissional de saúde é crucial para monitorar a saúde geral, discutir opções de tratamento e fazer ajustes na terapia hormonal, se necessário.A idade não precisa ser um obstáculo para os pais desfrutarem plenamente da paternidade e jornada de criar os filhos. Com hábitos saudáveis e a reposição hormonal, quando apropriada, é possível manter a vitalidade e estar presente na vida de seus filhos de forma ativa e enérgica.