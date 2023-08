683

Fenômeno, conhecido como dente natal, ocorre, aproximadamente, em um bebê a cada três mil partos (Reprodução redes sociais)

Em Assis, no interior de São Paulo, a bebezinha Valentina, nasceu com um dente na parte inferior da boca. O fenômeno conhecido como dente natal, ocorre, aproximadamente, em um bebê a cada três mil partos, segundo especialistas.



Segundo Letícia Vieira, especialista em odontopediatria e professora da faculdade Aria, dentes em bebês ao nascer são "decorrentes de uma anomalia no desenvolvimento dentário (odontogênese) que ocorre no estágio de iniciação e proliferação do ciclo vital dos dentes e que leva a alteração no número e na forma dos dentes."

Neste caso, os dentes são de leite temporário e podem atrapalhar a amamentação. "É importante a avaliação de um odontopediatra assim que a mãe identifica a presença do dente natal ou neonatal para tomada de decisão da melhor conduta clínica, podendo ser desde a remoção até a permanência do dente ou mesmo de apenas uma regularização no rebordo do dente do bebê ( para não atrapalhar na mamada e causar lesão na língua)", sinaliza Letícia.



Existem dois tipos de fenômenos raros em relação a bebês com dentes: dentes natais e neonatais. Os dentes natais são aqueles que aparecem na cavidade bucal no momento do nascimento do bebê, já o dente neonatal aquele que aparece nas primeiras semanas de vida.

A incidência de dente neonatal é de um caso a cada 3,5 mil bebês, enquanto a do dente natal é de um bebê a cada três mil partos.