Obesidade, má alimentação, história familiar, tabagismo e sedentarismo e o aumento da idade são os principais fatores associados a um perfil de colesterol inadequado Freepik

Nesta terça-feira (8/8), comemora-se o Dia Nacional de Prevenção e Controle do Colesterol, data que serve para reforçar a importância de manter as taxas de colesterol sob controle por meio da adoção de uma vida saudável e da realização de exames preventivos e de acompanhamento. Manter esses cuidados na rotina é fundamental para a saúde, já que o colesterol alto é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças que ocupam o topo do ranking das que mais matam e incapacitam no país, como infarto e Acidente Vascular Cerebral (AVC), por exemplo. Além disso, está diretamente relacionado a casos de hipertensão arterial e insuficiência cardíaca.