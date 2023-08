683

Teste genético é uma importante ferramenta de medicina preditiva e pode ser realizado para detectar não só a propensão ao colesterol alto, mas também outros problemas Freepik

Dia 8 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol, data criada para conscientização e prevenção de doenças cardiovasculares. Apesar de ser visto como algo ruim, o colesterol desempenha funções no organismo humano. Faz parte da estrutura das células e é fundamental para a produção de alguns hormônios e vitaminas. Além disso, os ácidos biliares, substâncias que auxiliam na digestão, são formados a partir do colesterol. Ou seja, seu trabalho é importante no funcionamento do organismo. Porém a situação muda quando há excesso da partícula LDL-colesterol (conhecida como colesterol ruim) e de outros tipos de gordura.





Ainda há pessoas que apresentam a hipercolesterolemia familiar, condição genética caracterizada pelos altos níveis de colesterol do tipo LDL no sangue e que, se não tratada, pode levar ao desenvolvimento de aterosclerose, ou seja, ao acúmulo de placas de gordura nas artérias.Um aliado na detecção precoce da doença é o teste genético, que indica a predisposição do indivíduo em desenvolver o problema no futuro. Uma vez identificado o risco, a pessoa pode adotar um plano de medicina preventiva junto a um médico especialista."O teste genético é uma importante ferramenta de medicina preditiva e pode ser realizado para detectar não só a propensão ao colesterol alto, mas também outros problemas, como diabetes e alguns tipos de câncer . Embora não seja um diagnóstico definitivo, o conhecimento do risco permite que o paciente busque um médico e adote cuidados a fim de reduzir o risco de realmente ter a doença", explica o médico mestre em genética e cofundador do laboratório Genera, Ricardo Di Lazzaro.A Genera possui uma base de dados com mais de 200 mil testes analisados e, segundo seu último levantamento,, pessoas identificadas com alto risco genético apresentam 2,5 vezes mais chances de desenvolver níveis elevados de colesterol total em comparação com pessoas que apresentam baixo risco genético. Além disso, o laboratório está desenvolvendo uma pesquisa genética inédita no Brasil para encontrar novos marcadores do DNA brasileiro que aumentam o risco de colesterol alto."A genética não é o fator único e determinante para o desenvolvimento da doença. Outros fatores, como estilo de vida, alimentação e prática de atividade física, possuem uma influência ainda maior. Ou seja, é fundamental que os resultados dos testes sejam acompanhados com a orientação de um especialista", complementa Di Lazzaro.Os testes genéticos também podem auxiliar na avaliação acerca da eficácia e efeitos colaterais de medicamentos específicos, permitindo que os médicos escolham tratamentos que sejam mais adequados a cada paciente, aumentando a eficiência e a segurança no tratamento do colesterol elevado. Um novo levantamento da Genera, sobre resposta a fármacos, apontou que 12,85% da população apresenta predisposição para maior taxa de resposta ao tratamento com Atorvastatina, frequentemente utilizada para diminuir os níveis de colesterol LDL no sangue.Já em relação a efeitos colaterais, foi avaliado a predisposição para distúrbios musculares, concluindo que 26,4% apresentam predisposição para desenvolver distúrbios musculares durante o tratamento com Sinvastatina.Com o conhecimento genético aliado a conscientização e abordagens multidisciplinares, é possível evitar e enfrentar o colesterol alto de forma mais eficaz, possibilitando a redução do seu impacto na saúde das pessoas.