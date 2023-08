683

Produto promete gravidez mesmo com proibição de propaganda Freepik

Uma fórmula que se diz natural, mas não informa o que tem. Várias promessas de melhorias de saúde feminina tomando apenas 20 gotas ao dia para encher de ilusões mulheres que sofrem com um problema sério: infertilidade. Esse marketing obscuro é um dos motes do produto Vita Baby gotas, que nas redes sociais continua a ser propagado, mesmo com a proibição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em março. No Tik Tok, há uma enxurrada de vídeos sobre a solução oral, totalizando 7,9 milhões de visualizações.





"O produto não informa no seu rótulo o que tem, mas se diz natural. É necessário tomar cuidado com promessas milagrosas, principalmente com um problema tão sério quanto a infertilidade. Carências nutricionais podem ser uma das questões envolvidas na dificuldade de engravidar, no entanto nem sempre é a única e, mesmo que seja, é necessário investigar para saber quais são essas carências. Existem macro e micronutrientes que ajudam a melhorar a fertilidade e não existe uma fórmula mágica", destaca o especialista em Reprodução Humana, Membro da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva (ASRM) e diretor clínico da Neo Vita, Fernando Prado. "Além disso, não é porque é natural que o produto não pode causar problemas. O fato de omitir a formulação já torna o produto perigoso para pacientes com alergias", acrescenta o médico.A infertilidade é um problema que vem crescendo no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma em cada seis pessoas é infértil. "Aqueles que não engravidam em um ano certamente têm problemas na saúde reprodutiva ou de fertilidade e devem buscar ajuda de um especialista. A idade é o motivo mais comum para problemas de fertilidade em mulheres, mas ambos os parceiros devem fazer uma avaliação de fertilidade, porque também há causas masculinas", destaca Fernando.Esse, aliás, é um problema do marketing desse tipo de produto: reforça a infertilidade como uma questão exclusivamente feminina. "Sempre temos que entender que a análise deve ser completa, no casal, com exames para identificar a reserva ovariana, a contagem de espermatozoides, análise das trompas, do endométrio, entre outros", diz o médico.Segundo o especialista, até existem cuidados naturais que podem melhorar a saúde reprodutiva, como: não fumar e beber; manter um peso corporal adequado; dormir de seis a oito horas de sono de qualidade; exercitar-se regularmente, mas sem exagerar; tomar suplementos contendo ácido fólico e outras vitaminas (orientados por um especialista); limitar a carne ultraprocessada em sua dieta."Mas técnicas de reprodução assistida como a fertilização in vitro (FIV) também são uma possibilidade. A FIV pode ser a primeira escolha em alguns casos. Mas, acima de tudo, o importante é procurar um especialista e não desistir do seu sonho de constituir família. A medicina evoluiu muito, possibilitando novas formas de melhorar a saúde reprodutiva", diz o médico.Além de prometer gravidez, o "milagre em gotas" promete curar a endometriose , miomas e até reverter a laqueadura . "A laqueadura é uma técnica de esterilização definitiva, que só pode ser revertida por cirurgia ou atingindo a gravidez por Fertilização in vitro. Dizer que 20 gotinhas podem fazer uma mulher laqueada engravidar beira o estelionato", afirma o médico.Além disso, a endometriose, por exemplo, é uma doença que é severa com a fertilidade feminina. "É a principal causa, inclusive. A endometriose é uma doença inflamatória que ocorre quando as células do endométrio, o tecido que reveste a parede interna do útero, em vez de serem eliminadas durante a menstruação, movimentam-se no sentido oposto, caindo no interior do abdômen e se implantam nos órgãos e tecidos internos. Ela se relaciona com a fertilidade, porque essas células se espalham pelo aparelho reprodutivo, dificultando desde a fertilização do óvulo até a implantação do embrião", diz o médico.O número de mulheres com endometriose atualmente pode ser maior do que o relatado, pois, até hoje, os sintomas da doença são negligenciados, levando a um cenário de subdiagnóstico. "A endometriose tem como principal sintoma dor pélvica intensa durante a menstruação, que geralmente não recebe atenção por ser confundida com cólicas menstruais. Isso faz com que o diagnóstico da condição seja realizado muito tardiamente, quando as mulheres encontram alguma dificuldade para engravidar", explica Fernando. Mulheres com endometriose podem precisar de cirurgia e outros tratamentos. "Para engravidar, a FIV pode ser necessária. Procure sempre um especialista", aponta.