Endometriose está ligada a redução da fertilidade antes de diagnosticada

O diagnóstico da doença demora cerca de sete anos. No estudo, as mulheres descobriram quando tinham, em média, 35 anos





Além de causar dores incapacitantes, a endometriose pode estar ligada a uma redução significativa da fertilidade antes mesmo de ser diagnosticada. É o que mostra uma pesquisa publicada, nesta terça-feira (04/07), na revista Human Reproduction. Ao acompanhar mulheres ao longo de décadas, cientistas liderados pelo Hospital Universitário de Helsinque, na Finlândia, identificaram que o número de primeiros nascidos vivos foi a metade entre aquelas que não sabiam que tinham a doença quando comparadas às sem endometriose. Além disso, as voluntárias do primeiro grupo tiveram, de forma geral, menos filhos que as do segundo.









Os cientistas avaliaram 18.324 mulheres, de 15 e 49 anos, e com o diagnóstico da endometriose entre 1998 e 2012. A equipe comparou esse grupo com 35.793 pacientes de idade semelhante e sem a doença. As voluntárias foram acompanhadas até um dos seguintes acontecimentos: ter um bebê nascido vivo, passar por esterilização, retirada dos ovários ou do útero, ou receber o diagnóstico cirúrgico de endometriose. O tempo médio de acompanhamento antes do diagnóstico cirúrgico foi de 15,2 anos, e a idade média no momento da descoberta da doença, 35 anos.





Aproximadamente 40% das pacientes com endometriose e 66% das sem a condição deram à luz um bebê nascido vivo durante o período de acompanhamento. Ao analisar os dados, os pesquisadores perceberam uma taxa cada vez menor de primeiros nascidos vivos em mulheres com a doença. Além disso, a idade delas na gestação pareceu interferir no processo. Entre as nascidas na década de 1940, a diferença nas taxas de nascidos vivos entre os dois grupos foi de 28%, e essa discrepância aumentou para 87% no período de 1970 a 1979.

Para os cientistas, os resultados, provavelmente, estão associados à idade avançada das mulheres quando tiveram o primeiro bebê, ao diagnóstico cirúrgico precoce da patologia e ao acúmulo de sintomas da doença. O número total de filhos também variou, chegando a uma média de 1,93 entre quem tinha a doença e 2,16 no outro grupo. "O possível efeito da endometriose no número desejado de filhos destaca a importância do diagnóstico precoce e do tratamento da doença", enfatiza Heikinheimo.

Pelve inflamada

Segundo Mariana Mendes, ginecologista do Hospital Santa Helena, em Brasília, o primeiro diagnóstico da doença demora cerca de sete anos. "E o acesso a cirurgia para diagnóstico, quando necessário, ainda não é muito difundido", completa. A maior interferência na gestação, aponta Mendes, não é no nascimento, mas na taxa de nascidos vivos. "A pelve inflamada se torna um ambiente muito hostil para o embrião tão sensível inicialmente. A 'casa' dele se encontra toda inabitável, dificultando a aderência na parede do endométrio, além de poder induzir a malformações incompatíveis com a vida", explica a especialista em endometriose.





Marina Almeida, ginecologista, obstetra e coordenadora do serviço de laparoscopia ginecológica de urgência do Grupo Santa, lembra que os efeitos na gestação variam conforme a gravidade da doença. "Se a endometriose tiver componentes uterinos, como a adenomiose — que ocorre quando o tecido endometrial que normalmente reveste o interior do útero cresce na parede muscular dele —, as taxas de descolamento de saco gestacional, sangramento e aborto podem acabar aumentando", afirma.





A médica sublinha a necessidade de fazer consultas de rotina. "A endometriose está diretamente ligada à qualidade de vida da mulher e ao planejamento familiar. O adiamento das condutas adequadas pode ser prejudicial. Sentir dor na relação sexual não é normal, ter cólicas incapacitantes dentro e fora do período menstrual também não", diz.

Mais estudos

Os autores do estudo ponderam que, apesar de a pesquisa englobar um número grande de participantes, há algumas lacunas a serem preenchidas em futuros trabalhos. O ensaio focou apenas na endometriose confirmada cirurgicamente, por exemplo, o que pode ter deixado de fora mulheres com sintomas mais leves submetidas a tratamentos. Também não foi possível descartar o possível efeito dos tratamentos de fertilidade ou para a adenomiose.





O próximo passo do estudo será estudar as taxas de fertilidade após o diagnóstico e o tratamento da endometriose. "Esperamos que a fertilidade das mulheres com endometriose alcance a das mulheres sem a doença após o tratamento cirúrgico", aposta Heikinheimo.

Palavra de especialista: dificuldade no diagnóstico

Gabriella Ferreira, ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana no Huntington Brasília e no Cuidar Mulher, do Hospital Santa Lúcia, em Brasília

"A prevalência exata da endometriose é desconhecida, mas as estimativas variam de 2% a 10% na população feminina em geral e chegam a 50% das mulheres inférteis. Apesar disso, ainda existe uma grande lacuna entre o início dos sintomas e um diagnóstico confiável. Por isso, a enorme importância de continuar estudando essa doença. Embora nem todas as mulheres com endometriose sejam sintomáticas, os principais sintomas estão associados com cólica, dor durante as relações sexuais, na miccão e até mesmo na na evacuacão. Pacientes podem se confrontar com a infertilidade, sendo um dos principais problemas. Dessa forma, quando há sintomas semelhantes à endometriose ou quando o diagnóstico é fechado, deve-se avaliar a reserva ovariana e passar por uma consulta com ginecologista especialista em reprodução humana."