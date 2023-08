SIGA NO

Um medicamento descoberto por pesquisadores da Universidade Monash, na Austrália, poderá oferecer um tratamento inovador para quem tem altos índices de lipoproteína(a), uma forma de colesterol que aumenta o risco de ataque cardíaco e acidente vascular cerebral. Conforme o ensaio, detalhado, nesta segunda-feira (28/08), na revista Jama e apresentado no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia, o muvalaplin é o primeiro remédio oral desenvolvido para atingir a Lp(a), reduzindo em até 65% os níveis da substância no organismo.



Segundo o estudo, a grande quantidade de Lp(a) afeta a saúde de uma em cada cinco pessoas em todo o mundo. No entanto, até o momento, não há nenhum tratamento aprovado no mercado para essa complicação. Descoberta há quase 60 anos, essa molécula de lipoproteína é semelhante ao colesterol LDL, comumente chamado de "colesterol ruim". Porém, é mais pegajosa, o que acaba aumentando o risco de bloqueios e coágulos sanguíneos nas artérias.

O líder do estudo, Stephen Nicholls, explica que, nos últimos 10 anos, os institutos de pesquisa têm trabalhado para encontrar uma solução direcionada para tratar a Lp(a). No entanto, os avanços alcançados, até agora, têm sido difíceis de serem administrados, como terapias no formato de injeções, ainda não disponíveis.



"Nossos médicos não têm ferramentas eficazes para agir. Essa droga é uma virada de jogo em mais de um aspecto. Não só temos a opção de reduzir uma forma indescritível de colesterol, mas poder administrá-la em um comprimido oral significa que será mais acessível aos pacientes", enfatiza, em nota, também cardiologista e diretor do Victorian Heart Institute da Universidade Monash.

Motivação genética

O estudo mostra que medicamentos que são normalmente utilizados para reduzir o LDL não têm o mesmo efeito sobre a Lp(a). O desequilíbrio nesse tipo de colesterol tem grande motivação genética. Além disso, a lipoproteína(a) é difícil de controlar através de uma dieta balanceada, exercício e outras mudanças no estilo de vida.



Thiago Germano Siqueira, cardiologista do Hospital Anchieta, em Brasília, narra que o risco cardiovascular associado à lipoproteína(a) se dá devido a sua ação lesiva às células endoteliais, que revestem internamente os vasos sanguíneos e linfáticos. "Altos níveis de Lp(a) podem levar ao aumento da formação de aterosclerose e também a alguns casos de estenose aórtica, que é o estreitamento anormal da válvula aórtica, no coração".



Para avaliar a capacidade da droga experimental, os cientistas incluíram um total de 114 participantes. Desses, 89 receberam muvalaplin e 25, um placebo. Entre os voluntários, uma parte recebeu uma única dose do composto, enquanto outras várias doses ao longo do período do estudo. Os resultados obtidos indicam que a droga foi bem aceita e tolerada, também não foi registrada ocorrência de eventos adversos graves relacionados ao tratamento.



Além disso, observou-se que a ação do medicamento se deu de maneira previsível e proporcional à dose administrada. A redução nos níveis de Lp(a) variou conforme a quantidade de remédio ingerida pelos participantes, alcançando uma redução de até 65% da substância após a administração diária durante 14 dias.

Complementar

Lorena Balestra, nutróloga e endocrinologia, acredita que a redução de Lp(a) poderá ser uma abordagem complementar às terapias existentes para a redução do risco cardiovascular, assim como acontece com o controle da pressão arterial e a promoção de um estilo de vida saudável: "Se o muvalaplin for eficaz e sua segurança, comprovada, isso poderá ser benéfico para a população em geral, especialmente para aqueles com risco de doenças que afetam o coração e o sistema circulatório", avalia. "Mas, como sempre, é importante ponderar: a decisão de prescrever essa medicação dependerá de uma avaliação individualizada de risco, considerando fatores como histórico médico, idade, sexo e outros fatores."



Siqueira reforça a importância da terapêutica: "Essa nova medicação atua diretamente na inibição da produção da lipoproteína(a), e isso muda o jogo para os pacientes. Antigamente, a gente não tinha como tratar mesmo sabendo do risco adicional cardiovascular relacionado à lipoproteína. E, agora, com essa nova droga, será possível tratar esses indivíduos que apresentam essa condição genética de aumento da Lp(a)."



Apesar dos resultados positivos obtidos, os pesquisadores pontuam que é necessário novos testes, e que ainda não é possível saber se a redução de colesterol provocada pelo novo remédio vai diminuir o risco cardiovascular. Isso porque o ensaio envolveu um número limitado de participantes e foi de curta duração.