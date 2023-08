SIGA NO

Faustão era o segundo na fila de espera por um coração em São Paulo, informou o governo paulista Divulgação/Veja O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que o transplante de coração no apresentador Fausto Silva "correu dentro da regra do jogo".

Faustão foi submetido a uma cirurgia de transplante de coração neste fim de semana no Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital.

A seleção gerada para esse coração trouxe 12 pacientes que atendiam aos requisitos. Entre os potenciais receptadores, quatro tinham prioridade. Faustão ocupava a segunda posição nesta seleção

A equipe transplantadora do paciente que ocupava a primeira posição decidiu pela recusa do órgão e, desta forma, seguiu para o segundo paciente, que era Faustão. Recusas podem ocorrer devido a potenciais incompatibilidades entre receptor e doador.

"Tudo transcorreu dentro da regra do jogo, dentro da mais absoluta normalidade", afirmou Tarcísio, durante um evento realizado na noite desta segunda-feira (28) para apresentar um projeto de acompanhamento eletrônico a passageiras enquanto esperam ônibus em alguns pontos da cidade de São Paulo.

Tarcísio afirmou que não houve favorecimento ao apresentador e que a fila foi respeitada.

Segundo ele, a participação do governo estadual foi no transporte do órgão.

"É bom saber que o sistema de transplante está funcionando e que uma pessoa que estava precisando recebeu esse órgão, que passa bem, que vai ter uma nova perspectiva e vai ganhar esse sopro de esperança", disse.

Tarcísio fez elogios ao apresentador. "É um grande comunicador, uma pessoa que traz alegria."

Faustão está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde o dia 5 de agosto para tratar de uma insuficiência cardíaca. O agravamento do quadro o levou a entrar na fila do transplante de coração no último dia 20.