Diante das críticas pela rapidez com que Fausto Silva, o Faustão, conseguiu um transplante de coração, João Guilherme Silva, filho do apresentador, que foi operado neste domingo (27/8), decidiu se manifestar nas redes sociais.

João Guilherme Silva, filho do apresentador, se pronunciou via Instagram neste domingo (27/8)

Por meio da função Stories no Instagram, ele compartilhou com seus seguidores uma mensagem de Enzo Celulari, filho dos atores Cláudia Raia e Edson Celulari. “Seguimos em oração pela rápida recuperação do nosso querido Fausto após a realização do transplante bem sucedido. Informem-se antes de julgar”, diz a mensagem, ratificada por João Guilherme.