O controle do colesterol depende de uma alimentação equilibrada, com baixo teor de gorduras saturadas e uso de 'boas gorduras', como ômega-3





O Dia Nacional de Prevenção e Controle do Colesterol, celebrado anualmente em 8 de agosto, destaca a importância de conscientizar a população sobre os riscos associados à esta patologia crônica e suas consequências para o sistema circulatório e à saúde vascular. O colesterol elevado, especialmente em sua fração LDL, tem sido associado ao acelerado processo de formação de placas ateroscleróticas nas artérias, aumentando significativamente o risco de eventos cardiovasculares graves, como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e trombose arterial.





Conforme explica o cirurgião vascular e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular - Regional São Paulo (SBACV-SP), Marcus Vinicius Martins Cury, a doença aterosclerótica é sistêmica e as manifestações variam de acordo com a localização e o grau das placas formadas: “Nas artérias coronárias, pode ocorrer a angina e o infarto agudo do miocárdio. Já nos membros inferiores, o estreitamento progressivo das artérias pode resultar em claudicação intermitente, uma dor nas pernas induzida pela caminhada , e, a longo prazo, levar a lesões nos pés de difícil cicatrização, aumentando o risco de amputações. Em outras regiões, como nas artérias carótidas, a formação de placas é um fator de risco significativo para o acidente vascular cerebral (AVC)”.

Hábitos saudáveis

A adoção de medidas saudáveis é fundamental para controlar o colesterol e melhorar a saúde circulatória. “Cessar o tabagismo é essencial para diminuir a progressão da placa aterosclerótica. Além disso, manter uma alimentação equilibrada, com baixo teor de gorduras saturadas e uso de ‘boas gorduras’, como ômega-3, é recomendada. O controle do excesso de peso e a prática regular de exercícios físicos também desempenham um papel importante na prevenção e controle do colesterol”, orienta o cirurgião vascular.

O diagnóstico de problemas circulatórios relacionados ao colesterol alto deve ser realizado por um médico especialista, que avaliará o quadro clínico do paciente. Dentre os exames comumente utilizados estão a medida do índice tornozelo-braço (ITB) e a ultrassonografia doppler para avaliação das artérias dos membros inferiores e das carótidas.





Casos avançados Em casos mais avançados, procedimentos cirúrgicos podem ser necessários para tratar complicações decorrentes da formação dessas placas. Se o colesterol alto não for tratado adequadamente, podem ocorrer complicações em longo prazo, além do o O tratamento para problemas circulatórios causados pelo colesterol alto pode variar de acordo com a gravidade do caso e a localização da disfunção vascular. Inicialmente, o controle do colesterol pode ser por meio de medicamentos, visando diminuir a progressão da placa aterosclerótica.Em casos mais avançados, procedimentos cirúrgicos podem ser necessários para tratar complicações decorrentes da formação dessas placas. Se o colesterol alto não for tratado adequadamente, podem ocorrer complicações em longo prazo, além do o AVC , o infarto do miocárdio e isquemia crítica de membros inferiores.

Embora a ocorrência de complicações cardiovasculares em pacientes jovens com colesterol alto seja menos frequente, é importante destacar que quando associado a outros fatores de risco, como má alimentação, tabagismo, diabetes mellitus e histórico familiar, a manifestação da doença pode ocorrer de forma mais precoce. Marcus afirma que “é essencial que os jovens adotem bons costumes, os quais incluem uma alimentação equilibrada, a prática regular de atividades físicas e evitar o tabagismo para fugir de futuras complicações”.

“O Dia Nacional de Prevenção e Controle do Colesterol serve como um lembrete importante de que a prevenção é a chave para uma vida saudável e para a preservação da saúde do sistema circulatório. Adotar um estilo de vida saudável, buscar acompanhamento médico regular e seguir as orientações do profissional de saúde são passos fundamentais para manter o colesterol sob controle e garantir uma boa saúde vascular”, enfatiza Dr. Marcus.





O presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional São Paulo, Fabio Rossi, reforça que o acúmulo de gordura prejudica o fluxo sanguíneo e coloca a saúde vascular em risco: “A única maneira de saber os níveis de colesterol é por meio de exames de sangue, tornando essencial a detecção precoce. Esperar pelos sinais e sintomas isquêmicos pode indicar um estágio avançado, especialmente porque essa doença é silenciosa e pode ser descoberta apenas quando já é tarde demais para reverter o quadro, tornando a prevenção ainda mais crítica. Não subestime a importância de cuidar da sua saúde vascular, pois a prevenção é a melhor forma de evitar problemas sérios no futuro".