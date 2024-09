Homens e mulheres estão cuidando cada vez mais da saúde e do bem-estar. Foi-se o tempo em que práticas como acupuntura, massagem e terapias eram artigos de luxo. Elas foram incorporadas à rotina de pessoas de todas as faixas etárias. Além de ser uma forma de cuidar da saúde física e mental, também é um sinal de qualidade de vida.





A massagem, por exemplo, contribui para reduzir a tensão e os nódulos musculares em várias regiões do corpo em decorrência do estresse físico e mental dos dias de hoje. Além disso, age como tratamento de quem faz atividade física em excesso ou nos casos de posturas erradas e fadiga mental.





Segundo Jamila Alvarenga Salomão, proprietária do Sense Spa, no Boulevard Shopping, em BH, um dos objetivos do espaço é promover saúde e bem-estar por meio da massagem. “O que os clientes têm mais buscado é o bem-estar, paz e tranquilidade.”





No caso do Sense Spa, há uma união entre técnicas milenares de massagem e tecnologia de ponta. “O cliente vivencia uma experiência sensorial exclusiva, além de produtos e serviços que reduzem dores, tensões e melhoram a circulação. Terapias manuais, reflexologia podal e acupuntura estão entre as técnicas aplicadas”, comenta Jamila.

Entre os serviços do Sense Spa estão:





- Quick massage: com duração de 15’, 20’, 25’ e 30’, sendo realizada em cadeira de própria, em que o cliente permanece sentado



- Reflexologia podal: o massoterapeuta realiza massagens em pontos focais nos pés que representam o corpo todo



- Poltrona executiva: com duração de 20 minutos cada sessão, uma poltrona massageia seu corpo dos pés à cabeça



- Auriculoterapia: Aderência de pequenas sementes em pontos da orelha, os quais refletem o corpo inteiro



- Terapias de maca: massagens terapêuticas e relaxantes realizadas na maca no corpo todo do cliente. Podendo utilizar de pedras quentes ou ventosas