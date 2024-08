Na rotina acelerada da vida moderna com alimentação industrializada e alto índice de estresse, as técnicas de naturopatia têm despertado o interesse por quem busca cuidados mais naturais

Prevenir e tratar doenças por meio de um estilo de vida saudável fundamentado no poder curativo da natureza. Esta é a proposta da naturopatia. Voltado não apenas para profissionais da área de saúde, mas a todas as pessoas que querem aprender a cuidar melhor de si e de quem ama. Nesse sentido, estão abertas as inscrições para o Curso Introdução à naturopatia que será ministrado pela dupla de naturopatas: o médico Aureo Augusto e a enfermeira Maria Helena Santana.

“A proposta é apresentar os princípios da naturopatia e compartilhar práticas integrativas simples, de baixo investimento e que podem trazer grandes resultados no autocuidado e promoção da saúde”, destaca Maria Helena.



Na rotina acelerada da vida moderna com alimentação industrializada, alto índice de estresse, sedentarismo e uso excessivo de medicamentos, as técnicas de naturopatia têm despertado o interesse por quem busca cuidados mais naturais, com foco na alimentação, tratamentos a base de ervas, água e outros recursos da natureza.

“Infelizmente a população desaprendeu o uso das terapêuticas populares, tais como a fitoterapia (que o tratamento com as plantas medicinais), a geoterapia (que é o tratamento com argila) e a hidroterapia (tratamento com o uso da água). A situação agravou-se no momento em que nós seres humanos abandonamos os critérios tradicionais de uma boa alimentação. Estes fatores geraram um estado de dependência do povo em relação aos profissionais de saúde, notadamente o médico”, pontua Aureo Augusto.

Morador do Vale do Capão, destino sinônimo de cura e paz na Chapada Diamantina, na Bahia, o especialista é uma referência em naturopatia e tem prazer em ver as pessoas ganhando consciência e autonomia nos cuidados com a saúde.



Confira cinco benefícios proporcionados pela naturopatia:

1. Na alimentação

A naturopatia considera os alimentos como remédios para o corpo. Sendo assim, toda alimentação do dia é pensada para ser equilibrada, integral, centrada em frutas e legumes. Não existe um superalimento milagroso, o que existe é um conjunto de alimentos naturais que garante a eliminação de toxinas, redução do colesterol, melhora da digestão e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis.

2. No autocuidado

Sabendo como se alimentar e como utilizar as ferramentas corretas para a saúde do corpo, é possível alcançar um nível de consciência muito mais responsável e eficiente. Seguindo as orientações do naturopata, os pacientes realizam o tratamento natural em casa com recursos simples, acessíveis e que exigem baixo investimento.

3. Água é milagrosa

A hidroterapia, sistema de cuidado à saúde através da utilização da água, é um dos recursos da Naturopatia. Há milhares de anos, essa técnica é utilizada de forma controlada, responsável e com métodos para obtenção de resultados esperados. É uma terapêutica simples, acessível, prática e resolutiva. Muitas pessoas já se beneficiaram da hidroterapia sem saber. O banho de assento gelado, por exemplo, é muito útil em caso de dor de cabeça, problemas ginecológicos e respiratório. Consiste em se sentar em uma bacia com água gelada e massagear a barriga sentido horário.

4. Faixa úmida

Talvez você nunca tenha ouvido falar desta técnica, mas ela é muito indicada em casos de dor no estômago, prisão de ventre, estufamento, diarreia e até febre. “É muito bom para baixar febre de criança ou de adulto. É excelente para todos os distúrbios digestivos, é um procedimento de uma utilidade tremenda”, revela o médico e naturopata Áureo Augusto que ensina em poucas palavras a prática de grande valor. A faixa úmida é realizada com um pano úmido e gelado sobre o abdômen, cobrindo com uma toalha de banho seca e mantendo os pés bem aquecidos.



5. Mais disposição e vitalidade

A linha terapêutica da naturopatia é voltada para que o organismo tenha equilíbrio, harmonia e vitalidade, no dia-a-dia. Com a mudança alimentar e novos hábitos, o paciente passa a vivenciar a sensação de mais disposição, bem-estar e qualidade de vida.



Serviço



Curso Introdução à Naturopatia



Quando: De 22 de agosto a 29 de setembro, nas terças e quintas feiras, de 19h às 21h

Onde: Vale do Capão, Chapada Diamantina - Bahia (Aulas online ao vivo e gravadas e um encontro presencial no final de semana de 28 e 29 de setembro)

Mais informações: através do link ou do telefone (75) 99165-6629

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.