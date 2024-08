Pesquisa realizada pelo Instituto Cactus, em parceria com a AtlasIntel, revela que 68% dos brasileiros relatam sentimentos de nervosismo, ansiedade e tensão. No entanto, mais da metade da população (55,8%) nunca procurou um profissional de saúde para lidar com questões relacionadas a transtornos de ansiedade. O levantamento também destaca que 26% dos brasileiros foram diagnosticados com transtorno de ansiedade - 15,3% receberam o diagnóstico de um psiquiatra e 10,7% de outro profissional de saúde.





De acordo com a especialista em emoções humanas, treinadora mental, psicoterapeuta emocional e autora best-seller do livro DNA Revelado das Emoções, Elainne Ourives, o ritmo acelerado da vida moderna contribui para o aumento dos níveis de ansiedade. Por isso, é essencial encontrar maneiras eficazes de gerenciar essa emoção. “A ansiedade é uma emoção que vibra em frequências baixas, normalmente associadas a sentimentos de medo, preocupação e incerteza. Essas frequências drenam a energia, obscurecem a clareza mental e enfraquecem a conexão com a paz interior”, conta.





Ela acrescenta que, para ajudar a superar a ansiedade, é fundamental elevar essas frequências a níveis mais altos, em que predominam a tranquilidade, a confiança e o amor. Uma das abordagens recomendadas por Elainne envolve o uso de frequências sonoras para reequilibrar as vibrações internas. Estudos científicos têm demonstrado, por exemplo, que músicas ou sons que operam em frequências específicas, como sons binaurais, músicas de 432 Hz ou 528 Hz e cantos harmônicos, têm a capacidade de aliviar a ansiedade. A especialista sugere ainda reservar um momento do dia para se deitar, fechar os olhos e permitir que essas frequências recalibrem o estado emocional, proporcionando uma sensação de calma e equilíbrio.





“Outra técnica essencial é a visualização criativa. Quando a ansiedade se manifestar, recomendo fechar os olhos e imaginar-se envolto em uma luz dourada, visualizando essa luz permeando cada célula do corpo e transmutando qualquer energia negativa em positiva”, diz. Visualizar um local tranquilo, como um jardim secreto ou uma praia isolada, e se imaginar nesse ambiente sereno pode ajudar a acalmar a mente e a elevar a frequência vibracional, afastando o mal-estar.





Gerenciar a ansiedade é um processo contínuo que requer prática e dedicação. Além disso, é importante buscar ajuda especializada para manter-se saudável. Elainne enfatiza também que adotar práticas como meditação, respiração consciente e mindfulness ajuda a acalmar a mente e a trazer o foco para o momento presente. “O poder da gratidão pode mudar o foco do que está faltando para o que já se tem, elevando a frequência vibracional e atraindo mais coisas positivas para a vida. Afirmações positivas também desempenham um papel fundamental, reprogramando a mente para acreditar que a abundância está fluindo naturalmente, ou seja, viver como se fosse realidade”, ensina.





Atualmente, 73% das pessoas se preocupam excessivamente, 68% se sentem frequentemente nervosas ou tensas e 65% têm dificuldade em relaxar. Além disso, 58% ficam facilmente aborrecidas ou agitadas e 57% são incapazes de controlar suas preocupações. Outros 47% convivem com um medo constante de que algo terrível aconteça e 44% têm tanta agitação que não conseguem permanecer sentadas. "Nesse contexto, entender e controlar a ansiedade é um passo para evitar que essa emoção limite a capacidade de viver plenamente, tomar decisões acertadas e atrair prosperidade."