Trabalhar, enfrentar o trânsito, cuidar dos filhos, manter a organização do lar e estudar. A rotina de muitos brasileiros não costuma conceder espaço para o descanso, nem para a autorreflexão. Por isso, Silvio Ferrérie, autor do livro Liberte-se de crenças que aprisionam!, organizou seis sugestões de atividades a serem adicionadas à realidade das pessoas, no intuito de levar mais equilíbrio e bem-estar para o cotidiano atribulado.

As ações abaixo podem se encaixar em meio às demandas, no final da noite ou no início da manhã. De acordo com o escritor, o importante é colocá-las em prática e, claro, adaptá-las para os contextos específicos de cada um.

1. Tempo de silêncio: Reserve períodos regulares sem distrações para estar consigo mesmo. Isso pode envolver caminhar sem um destino específico, sentar-se em um local tranquilo ou apenas ficar em silêncio por alguns minutos.

2. Desconexão digital: Também é importante ficar distante dos dispositivos eletrônicos e das redes sociais de vez em quando. O excesso de informações das plataformas digitais e a constante conectividade podem interferir na autorreflexão e na forma como as pessoas veem a si mesmos.

3. Meditação: Durante a meditação, concentre-se na dualidade presente em seu ser. Observe os sentimentos e pensamentos contraditórios que surgem e permita-se acolhê-los com compaixão e aceitação. A meditação ajuda a integrar esses aspectos em nossa consciência, promovendo a harmonia interior.

4. Diário para reflexão: Mantenha um diário para registrar seus pensamentos, emoções e experiências diárias. Escrever regularmente permitirá que você observe padrões em seu comportamento. Ao registrar suas reflexões, você ganha clareza e insights sobre sua própria natureza.

5. Ação consciente: Ao longo do dia, observe suas ações e escolhas com consciência. Pergunte a si mesmo se elas estão alinhadas com seus valores e aspirações. A prática da ação consciente pode auxiliá-lo a estar alinhado com a verdadeira essência.

6. Revisão semanal: Ao final de cada semana, reserve um tempo para revisar seus objetivos, realizações e desafios. Considere o que funcionou bem e o que pode ser aprimorado na próxima semana. Além disso, dê a si mesmo feedback regularmente. Não precisa ser crítico; pode ser um reconhecimento de suas realizações e um plano para o desenvolvimento contínuo.

Sobre o autor: Nascido em São Paulo, Silvio Ferrérie é publicitário com atuação nas áreas de comunicação visual e têxtil. Em paralelo, sempre se dedicou a pesquisar temas extrafísicos, espiritualistas e filosóficos. Com participação ativa em centros espíritas universalistas, desenvolveu-se no campo de terapias holísticas e realiza tratamentos com apometria. Liberte-se de crenças que aprisionam!: Explorando a dualidade da Luz e Sombra marca sua estreia como escritor.