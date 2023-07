O poder transformador da rotina

1519

No turbilhão da vida moderna, todos desejamos uma sensação de equilíbrio e estabilidade, mas muitas vezes nos vemos lutando contra o tempo. Você já parou para pensar na importância da rotina em nossas vidas? Apesar de associarmos a rotina à monotonia, falta de liberdade e espontaneidade, a verdade é que uma rotina bem estruturada pode ser um verdadeiro catalisador para uma vida organizada e satisfatória.





Desde a infância até a terceira idade, a rotina desempenha um papel fundamental em nosso desenvolvimento e bem-estar. Quando somos bebês, uma rotina bem estruturada nos ajuda a crescer e nos desenvolver de maneira saudável. Da mesma forma, na terceira idade, uma rotina estabelecida contribui para a saúde física, mental e emocional.





No entanto, em outras fases da vida, tendemos a negligenciar a importância da rotina. Por quê? Por que muitos acreditam que não precisam mais dela? Será que subestimamos o poder transformador que a rotina pode ter em nossas vidas?





Compartilho com vocês uma experiência pessoal que me fez repensar o poder da rotina.





Quando me desliguei do vínculo corporativo, acreditava que a verdadeira liberdade era fazer o meu horário. Ser dona do meu negócio e do meu tempo. Não tinha mais hora para entrar e sair da empresa. Devagar, fui alterando meu horário de deitar e acordar, o horário da academia foi ficando todo irregular e por aí afora a rotina foi se desorganizando. Como estava em casa e além de profissional também sou mãe e dona de casa, as atividades domésticas me engoliam.





No final de poucos meses, eu já me via sem tempo! Isso mesmo, não tinha tempo para nada. Quando o dia terminava, eu percebia que não havia parado um minuto, estava exausta e frustrada. Tinha a sensação de que não tinha feito nada, e ainda havia deixado outras coisas por fazer.





Foi necessário criar consciência dos maus hábitos e estabelecer uma rotina para recuperar o equilíbrio.





Hoje, um dos principais desafios relatados por meus clientes é a falta de tempo e o aumento da ansiedade e estresse, especialmente para aqueles que, após a pandemia, passaram a trabalhar em casa. A falta de separação entre vida pessoal e profissional, combinada com a pressão de cumprir prazos e equilibrar responsabilidades domésticas, contribui para essa sobrecarga.





A rotina proporciona segurança, controle e hábitos saudáveis. Ela nos liberta da carga mental de tomar constantes decisões sobre tarefas básicas, permitindo que nossa mente se concentre em atividades mais criativas e significativas. Além disso, traz estabilidade emocional, promove a autodisciplina e nos ajuda a alcançar objetivos de longo prazo.





É importante ressaltar que a rotina não deve ser rígida, mas flexível o suficiente para acomodar imprevistos e momentos de espontaneidade. Para começar a implementar uma rotina, é necessário entender como utilizamos nosso tempo, definir horários fixos para acordar, dormir, fazer refeições e atividades físicas. Priorizar tarefas importantes, incluir momentos de descanso, lazer e convívio social são passos essenciais.





Estabelecer uma rotina leva tempo e prática, mas a consistência é a chave para o sucesso.





Convido você, caro leitor, a abraçar a importância da rotina em sua vida. Comece aos poucos, seja paciente consigo mesmo e permita-se desfrutar dos benefícios transformadores que ela traz para o seu dia a dia. Reinvente-se através da rotina e descubra uma nova forma de viver, com equilíbrio, produtividade e satisfação.





Lembre-se: cada novo dia é uma oportunidade para se reinventar!