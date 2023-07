Férias: o encontro consigo mesmo ou uma fuga?

1519

(foto: Master1305/Freepik)



Querido leitor, hoje, 30 de julho, fim das férias para alguns, trago uma reflexão. Querido leitor, hoje, 30 de julho, fim das férias para alguns, trago uma reflexão.





Como são suas férias? Consegue relaxar, fazer a viagem desejada, encontrar-se com os amigos ou faz delas uma verdadeira gincana? Um momento de trabalhar mais para ganhar um dinheiro extra, você aproveita para fazer cirurgias e exames, arrumar os armários, e vai preenchendo seus dias com afazeres, tarefas e mais obrigações, na maioria pouco prazerosas e nada relaxantes.





As férias são mais do que apenas uma pausa merecida em nossa rotina exaustiva. Elas representam um momento de renovação física, mental e emocional, capaz de recarregar nossas energias e fortalecer nossa motivação para enfrentarmos os desafios cotidianos.





Contudo, ao observarmos a realidade ao nosso redor, por que muitas pessoas saem de férias e não conseguem se desligar do trabalho e das obrigações? A resposta, em grande parte, está na cultura contemporânea, uma sociedade que valoriza a produtividade acima de tudo, o que leva muitas pessoas a se sentirem pressionadas a estarem sempre ocupadas e "disponíveis".





Além disso, diversos fatores podem estar por trás desse comportamento, tais como a cultura do trabalho intenso, a culpa e autoexigência, o medo de perder oportunidades, hábitos acelerados, vício em tecnologia, ansiedade constante, fuga de si mesmo, necessidade de controle, falta de autocuidado, entre outros.





Vivemos em um mundo acelerado, no qual somos constantemente bombardeados com estímulos digitais, informações, cobranças incessantes e a necessidade de estarmos sempre atualizados, tanto pessoal como profissionalmente. Muitas vezes, negligenciamos nossos momentos de lazer, tempo para descanso e para nos reconectarmos com nós mesmos. Essa pressão constante pode levá-lo a desenvolver um sentimento de culpa ao tirar um tempo para si mesmo, como se estivesse deixando de cumprir suas responsabilidades.





Além disso, muitos indivíduos se apegam ao trabalho como uma fonte de validação pessoal, sentindo-se necessários e valorizados apenas quando estão totalmente imersos nas tarefas profissionais. Porém, é importante ressaltar que não somos máquinas. Precisamos de pausas para nos desconectar do ambiente de trabalho, relaxar, reconectar com nossos interesses pessoais e com nossos entes queridos.

A verdadeira produtividade não é medida apenas pela quantidade de horas dedicadas ao trabalho, mas pela qualidade do que produzimos e pela saúde de nosso bem-estar físico e emocional.





Ao permitir-se viver suas férias com intensidade e presença, reconheça que essa pausa é essencial para a sua criatividade e para a construção de uma mente mais clara e focada. É nesse momento de descanso que sua mente tem a oportunidade de processar experiências, encontrar soluções para desafios e cultivar novas ideias.





Portanto, querido leitor, ao embarcar nas próximas férias, abrace a oportunidade de se redescobrir, renovar suas energias e nutrir a alma. Desafie a mentalidade que o condiciona a estar sempre conectado ao trabalho e as obrigações, e aprenda a valorizar a importância do descanso e do auto-descanso.





Suas férias podem ser verdadeiramente transformadoras, tenha coragem e abra a porta do seu universo interior, onde encontrará a chave para a verdadeira felicidade e paz. Resgate sua essência, cultive o autocuidado e encontre equilíbrio em meio ao agitado mundo moderno.





Atente-se que sua produtividade, criatividade e bem-estar dependem diretamente de suas pausas. Entregue-se para esse momento com confiança, abrace essa oportunidade de pausa como um momento sagrado, um verdadeiro período de renovação física, mental e emocional.





E, ao retornar à sua rotina, não se esqueça de guardar em seu coração um pedacinho dessas férias, para se lembrar que sempre pode acessar a tranquilidade e a autenticidade dentro de si mesmo. Reinvente-se através das férias, e verá como essa atitude transformará positivamente sua vida. Descubra o poder de se desconectar e se renovar.