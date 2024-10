O cuidado com a alimentação é essencial para o controle do colesterol (Imagem: Chinnapong | Shutterstock)

Aproximadamente 40% dos brasileiros apresentam níveis elevados de colesterol, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). Cardiologista do Hospital Semper, em Belo Horizonte, Eularino Teixeira, explica a importância de manter o colesterol em níveis saudáveis.



O médico afirma que o colesterol LDL e o VLDL, em excesso, são traiçoeiros, pois, por não provocarem sintomas, muitas pessoas não sabem que têm níveis altos. "Esses tipos de colesterol entopem vasos sanguíneos e artérias em todo o corpo, e os sintomas só surgem quando o entupimento é significativo. Ele (o colesterol) é uma gordura traiçoeira que se acumula nas artérias, prejudicando a circulação sanguínea", destaca.

Riscos

Os riscos associados ao colesterol alto são diversos. Segundo Eularino, o colesterol elevado pode entupir todas as artérias do corpo. Os locais mais perigosos são as coronárias, que fornecem oxigênio ao coração, e as artérias cerebrais.“Se as coronárias são obstruídas, o paciente pode sofrer um infarto, muitas vezes de forma súbita, pois o colesterol é silencioso. Da mesma forma, um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico pode ocorrer se a artéria cerebral se fecha com gordura, impedindo o fluxo sanguíneo e causando a morte da área irrigada”, alerta.

O cardiologista menciona que alguns fatores podem agravar esses problemas, sendo o tabagismo um dos piores. “O tabagismo e a diabetes potencializam os efeitos negativos dos colesteróis ruins. A diabetes, quando associada ao colesterol alto e, ainda pior, ao tabagismo, pode causar doenças obstrutivas nas artérias de todo o corpo”, ressalta.

O médico conclui com dicas para tratar e prevenir o colesterol alto, destacando que a genética pode ser um fator importante. “O tratamento do colesterol ruim inclui uma dieta adequada e exercícios físicos. No entanto, a genética também deve ser considerada, pois algumas famílias têm predisposição para o colesterol alto. Nessas situações, a dieta e o exercício podem não ser suficientes, sendo necessário o uso de medicação. Existem diversos medicamentos para tratar hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia, que são eficazes quando combinados com uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável”, finaliza.