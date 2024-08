O colesterol alto é uma ameaça silenciosa que afeta milhões de pessoas. Dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) revelam que 40% dos adultos no país sofrem com a condição. Crianças e adolescentes também não estão livres dos riscos do colesterol alto - 27,4% também têm o problema, conforme estudo de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A boa notícia é que existem maneiras simples de identificar e tratar a condição precocemente, o que pode fazer uma grande diferença na saúde futura desse público.







O colesterol é uma gordura essencial para o funcionamento do corpo. Ele é necessário para a produção de hormônios, vitamina D e diversas substâncias que ajudam na digestão. De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), cerca de 70% do colesterol no corpo é produzido pelo fígado, enquanto os outros 30% vêm dos alimentos que ingerimos. No entanto, quando em excesso, pode se acumular nas paredes das artérias, levando a sérios problemas de saúde, como doenças cardíacas e derrames. Por isso, no Brasil, 8 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância de manter seus níveis sob controle.

Segundo a bioquímica, coordenadora técnica no Sabin Diagnóstico e Saúde, Luciana Figueira, o colesterol em crianças pode ser monitorado cuidadosamente por exames de sangue. Os níveis normais são até 170 miligramas por decilitro (mg/dL). “O colesterol é transportado no corpo pelas proteínas HDL e LDL. O HDL, conhecido como bom colesterol, deve estar acima de 45 mg/dL, enquanto o LDL, chamado de colesterol ruim, deve estar abaixo de 110 mg/dL", explica a especialista.O colesterol é como uma cera que pode se acumular dentro dos canos de uma casa. Em demasia, a cera pode entupir os canos, dificultando a passagem da água. Da mesma forma, o excesso de colesterol pode obstruir as artérias, dificultando a circulação do sangue e aumentando o risco de doenças cardíacas Luciana Figueira recomenda que crianças com obesidade , diabetes, ou histórico familiar de doenças cardíacas façam exames de colesterol entre dois e oito anos de idade. "Além disso, todas as crianças entre nove e 12 anos devem fazer o exame antes da puberdade. Após essa fase, vale a regra do exame anual". Os dois exames mais comuns para medir os níveis de colesterol são o perfil lipídico e o VLDL (sigla em inglês para lipoproteína de baixa densidade), que avaliam a quantidade de gordura no sangue e indicam se os níveis do paciente ultrapassam a média indicada para a idade.

Ela lembra que a tendência do colesterol alto surgir em crianças e adolescentes é maior em famílias com histórico de doenças cardiovasculares. O excesso de gordura na corrente sanguínea pode provocar desde o acidente vascular cerebral (AVC) até infartos. “Os pais desempenham papel crucial na prevenção do problema junto aos filhos, e devem incentivar hábitos saudáveis desde cedo.”





Simples e rápido, o exame de colesterol é feito a partir de uma amostra de sangue e, na maioria dos casos, não exige jejum. “Para crianças acima de quatro anos, deve ser repetido a cada cinco anos. No entanto, se os pais tiverem colesterol alto antes dos 40, o procedimento deve ser anual. Já para crianças obesas, a recomendação é realizar o teste a cada quatro meses”.





Luciana Figueira destaca que a importância de monitorar o colesterol desde cedo não pode ser subestimada. Consultas regulares com o pediatra e exames de rotina são essenciais para garantir a saúde das crianças. "Existem várias causas para o colesterol alto em jovens, incluindo hereditariedade, alimentação rica em gorduras, sedentarismo, e problemas como diabetes e obesidade", explica.





Alimentação equilibrada e exercícios regulares são fundamentais para manter os níveis de colesterol sob controle. Reduzir o consumo de alimentos gordurosos, como fast food, frituras e doces, e aumentar a ingestão de frutas, legumes, verduras e grãos integrais pode fazer uma grande diferença.