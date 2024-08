Com algumas precauções e ajustes, é possível navegar por este período com mais tranquilidade

Com a aproximação do Mercúrio retrógrado, que começou na última segunda (5) e vai até o dia 28 de agosto, muitos estão se perguntando o que esperar desse período e como minimizar seus impactos. Conhecido por afetar a comunicação, tecnologia e viagens, Mercúrio retrógrado pode trazer uma série de desafios, especialmente nos relacionamentos amorosos. O Tinder traz dicas para ajudar a manter matches durante este período turbulento.



O que esperar:

Mal-entendidos e falhas de comunicação: mensagens podem ser mal interpretadas, levando a confusões

Problemas tecnológicos: seu telefone, TV ou outros dispositivos podem apresentar falhas

Atrasos em viagens e transporte: planos podem ser afetados por greves ou contratempos inesperados

Impactos na vida amorosa e como lidar com eles:

Mercúrio atrapalhando a comunicação: Se sente incompreendido? respire fundo e esclareça antes de reagir

Organize seus dates antecipadamente para que a comunicação flua bem e de forma autêntica para ambos Mercúrio bagunçando seus planos: Se atente aos dates com cada match por mensagem para evitar confusões.

Sempre verifique suas reservas antes para garantir que tudo dará certo.

Saia antes de casa e pense um tempo a mais para se arrumar com calma, evite os atrasos.

3. Período de sombra de Mercúrio retrógrado:

O período de sombra se divide em pré-sombra e pós-sombra. Durante a pré-sombra, o planeta desacelera, preparando-se para o retrógrado. Já na pós-sombra, o planeta volta a sua velocidade normal, retomando a normalidade. Este retrógrado vai de 5 a 28 de agosto, mas a pós-sombra se estende até 11 de setembro, portanto, problemas inesperados ainda podem ocorrer nesse período.





Como os signos são afetados e dicas para usar na hora de dar o match:





Áries: Pratique ouvir mais e falar menos, dê a oportunidade a uma conexão florescer. Quando está em um encontro, você tende a dominar a conversa e pode esquecer de dar uma pausa para deixar seu par falar também. Você não faz isso intencionalmente, é apenas parte da sua atitude de Áries. O problema é que o Mercúrio retrógrado faz a comunicação enlouquecer, então você pode acabar dizendo algo que é mal interpretado pelo seu par ou parceiro.



Touro: Evite os fantasmas do passado voltarem a tirar sua paz. Um dos efeitos colaterais desagradáveis do Mercúrio retrógrado é que ele traz fantasmas do passado para nos assombrar, incluindo ex-namorados. Se seu ex inconveniente reaparecer, não o deixe entrar novamente na sua vida.



Gêmeos: Mantenha a comunicação clara e paciente, honestidade é tudo. Mercúrio é seu planeta regente, então esses retrógrados têm um impacto considerável para você, Gêmeos. Você encontrará momentos durante este retrógrado em que não saberá onde está em relação aos outros, seja alguém com quem você está conversando no Tinder, alguém com quem você está saindo ou seu parceiro.



Câncer: Separe problemas de trabalho da vida pessoal, dê a si mesmo tempo e espaço para descomprimir e aproveitar a vida. O Mercúrio retrógrado vai atingir você bem onde dói desta vez: seu trabalho. A energia caótica emanada desse período cósmico complicado provavelmente trará tarefas irritantes ou contratempos no trabalho que você terá que lidar. Enquanto você está apagando incêndios, certifique-se de não permitir que isso se infiltre em sua vida pessoal.



Leão: Às vezes, manter a paz é melhor do que estar certo. Não permita que seu feroz senso de orgulho prejudique quaisquer conexões que você possa ter. Os mal-entendidos estão em alta agora, então você precisa ser paciente em suas conversas com seus encontros ou parceiro.



Virgem: Saia da sua cabeça e comece a pensar com o coração. Como Mercúrio é seu planeta regente, infelizmente, você provavelmente será o mais afetado por essa ocorrência cósmica complicada. Você pode encontrar momentos em sua vida romântica em que precisa tomar decisões difíceis, mas o problema é que sua mente estará nublada pela desordem geral deste período. Quando você se encontrar em um estado de confusão ou sem saber o que fazer a seguir, você sempre tende a aplicar lógica e razão para cortar o caos. Isso não ajudará aqui, especialmente em sua vida romântica.



Libra: Três palavras: vá em frente. Como um signo de ar pensativo, o Mercúrio retrógrado fará você repensar sobre o papel que desempenha nos relacionamentos, seja com alguém que você está apenas trocando mensagens, saindo ou até mesmo seu parceiro de longo prazo. Você pode de repente querer mudar de papel, de certa forma. Às vezes, é uma oportunidade para se libertar de sistemas que seguimos por conforto e que não servem mais aos nossos melhores interesses. Divirta-se com isso!





Escorpião: Enfrente situações desconfortáveis de frente. Quando a vida se torna um pouco caótica, você tende a abordar o caos de duas maneiras: ou você se joga de cabeça sem pensar ou foge e se esconde, esperando que se resolva sozinho. Nenhuma dessas soluções vai protegê-lo da confusão do Mercúrio retrógrado quando você se encontrar em uma situação embaraçosa com a pessoa que está perseguindo ou com quem está envolvido. Seja seu habitual e encantador eu, peça desculpas, compartilhe seus pensamentos e peça os deles para evitar outro contratempo.



Sagitário: Nenhuma solução necessária. Apenas permita-se abraçar totalmente as doces oportunidades que surgirem. As coisas têm estado um pouco monótonas na sua vida amorosa? Isso está prestes a mudar, e não é sem tempo, porque se há uma coisa que um Sagitário não tolera, é um tempo tedioso. A questão sobre o Mercúrio retrógrado é que ele nem sempre traz energia negativa para nossas vidas - às vezes ele abre a porta para novas oportunidades e é exatamente isso que você encontrará com alguém especial.



Capricórnio: Desfrute de momentos românticos para desestressar. Embora você possa experimentar situações estressantes com seu trabalho, família e amigos durante este retrógrado, sua vida amorosa será o porto seguro longe da tempestade. Após um dia longo e estressante, se você está solteiro, saia do caos entrando no aplicativo de relacionamento e inicie conversas significativas com pessoas que acendem seu fogo. Se está em um relacionamento, planeje noites de encontros empolgantes para ter algo pelo que ansiar após dias de trabalho intenso.



Aquário: Encontre um meio-termo em discussões. Como a comunicação está em segundo plano neste momento, você faria bem em ter cautela nas conversas com seu parceiro ou outras pessoas. Seu desejo de estar certo pode estar impedindo a solução para qualquer desentendimento em que você se encontre.





Peixes: Explore opções de encontros econômicos. Uh oh, parece que o Mercúrio retrógrado vai atingi-lo bem onde dói: suas finanças. Após perceber que você pode ter extrapolado o orçamento, pode notar que esse problema se estende para outras áreas da sua vida, como seu romance. Não deixe isso te segurar. Explore opções de encontros baratos e divertidos, como noites de cinema em casa ou até mesmo observar as estrelas. Você não precisa esperar o dia de pagamento para aproveitar a magia do namoro. Sempre há uma maneira.

Mercúrio retrógrado não precisa ser uma sentença de caos. Com algumas precauções e ajustes, é possível navegar por este período com mais tranquilidade.