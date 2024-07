Iluminado pelo Sol em Leão, agosto chega com mudanças significativas, com eventos astrológicos capazes de alterar nossa forma de pensar e de nos relacionar. A mecânica celeste deste mês destaca a importância dos ciclos, dos relacionamentos interpessoais e da atenção aos detalhes.





Para o astrólogo Gabu Camacho, entender a movimentação dos astros é essencial para um planejamento mais consciente. "A astrologia funciona como uma bússola. Nada está escrito em pedra, mas compreender as energias do mês pode nos guiar para fazer escolhas mais alinhadas", explica o especialista.



A primeira Lua Nova do mês vem no signo de Leão, entre os dias 3 e 4 de agosto, trazendo uma energia de renovação e coragem. É um ótimo momento para iniciar novos projetos e buscar formas criativas de se expressar. Ainda no dia 4, Vênus entra em Virgem, sugerindo uma abordagem mais prática e detalhista nos relacionamentos e nas finanças.



No dia seguinte, Mercúrio entra em movimento retrógrado em Virgem, um período que pode trazer desafios na comunicação e necessidade de revisão de planos. "Mercúrio retrógrado é um convite para refletir, revisar e reavaliar nossas estratégias e comunicações. Junto com Vênus no signo de Virgem, é uma oportunidade para prestar maior atenção aos detalhes e à expressão nos relacionamentos", observa Gabu.



Depois, a Lua Cheia em Aquário no dia 19 de agosto, marca um momento de culminação e libertação, especialmente em questões sociais e coletivas. No mesmo dia, ocorre uma quadratura entre Júpiter e Saturno, trazendo à tona tensões entre expansão e restrição, liberdade e responsabilidade. "Esse é um período para encontrar equilíbrio entre nossas ambições e limitações. É o momento de nos questionarmos se nossas ambições são responsáveis para a vida que levamos", comenta o astrólogo.



No dia 22 de agosto, o Sol chega em Virgem, trazendo um foco maior para a organização, saúde e trabalho. Esse momento nos incentiva a cuidar dos detalhes e a melhorar nossas rotinas diárias. Se antes, com o Sol em Leão, era o momento de se destacar, agora é o momento de reavaliar e transformar.



No fim do mês, uma oposição entre Vênus e Netuno no dia 28 de agosto pode gerar confusões e idealizações nos relacionamentos. No mesmo dia, Mercúrio sai de seu movimento retrógrado, facilitando a comunicação e a clareza mental. "É importante ter paciência e buscar clareza durante esses períodos de tensão. O que falamos muitas vezes não é o que o outro escuta", recomenda Gabu.



Vênus entra em Libra, seu domicílio, no dia 29 de agosto, promovendo harmonia, beleza e equilíbrio nos relacionamentos. Este é um momento propício para buscar acordos e cultivar parcerias justas e equilibradas. "Agosto é um mês de grande potencial para transformação e crescimento. Com a combinação de novos começos e revisões posteriores, este é um período para alinhar nossas ações com nossos valores e buscar um equilíbrio saudável em todas as áreas da vida", conclui.





Sobre Gabu Camacho





Gabu Camacho tem 27 anos, é jornalista, astrólogo e escritor. Escorpiano com ascendente em Capricórnio, se interessa pelo mundo esotérico desde muito cedo por influência dos avós. Natural de São José dos Campos, hoje mora em Taubaté e gosta de estudar sobre a vida, o universo e tudo mais, enquanto cria conteúdo na internet e se dedica ao "astroglow up" de mais de 3.000 jornadas em todo o mundo.