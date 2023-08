Confira dicas para manter o colesterol sob controle

699

É recomendável incorporar à dieta nozes e castanhas, alimentos que ajudam no controle do colesterol (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)







O último dia 8 de agosto marcou o Dia Nacional de Combate ao Colesterol, data criada para conscientizar a população sobre os riscos do descontrole do colesterol. Principal fator de doenças cardiovasculares, o colesterol também está relacionado a problemas nos rins e à doença aterosclerótica. Mas afinal, o que é o colesterol?









“Já o colesterol LDL, conhecido como mau colesterol, pode, quando em grandes quantidades, gerar o acúmulo de placas de gordura nas artérias, impedindo ou dificultando a passagem do sangue e levando a graves complicações, como AVC ou infarto. Por não receberem o sangue suficiente para filtrar as impurezas, os rins também podem ser comprometidos, já que as artérias já se encontram obstruídas pelas placas de gordura”, explica a médica.





Devido ao estilo de vida atual, os altos níveis de LDL são comuns. Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que quatro em cada 10 brasileiros têm o chamado ‘colesterol alto’.



“O grande problema dos altos níveis de colesterol no sangue está no fato de ser uma intercorrência silenciosa: o colesterol aumentado pode não causar sintoma nenhum, obstruindo as artérias aos poucos. Então, em alguns casos, a primeira manifestação da alta do colesterol é um evento como infarto ou derrame, quando já é tarde para prevenir”, alerta a cirurgiã vascular Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia.





Logo, como é uma doença silenciosa e que pode causar problemas em outros órgãos, a melhor política é a prevenção. E mesmo pessoas que praticam atividade física ou levam uma vida aparentemente saudável devem adotar medidas preventivas contra os altos níveis de colesterol.





“A redução do colesterol é uma das medidas mais importantes para promover a saúde geral do coração. Infelizmente, poucas pessoas entendem as etapas essenciais para atingir essa meta. Além de reduzir a ingestão de determinados alimentos, o aumento do consumo de gorduras saudáveis e fibras também é essencial. É fundamental fazer exames preventivos”, destaca Caroline Reigada.





"A maioria dos pacientes que têm tendência a colesterol alto tem um histórico familiar importante de pai ou de mãe que também apresentam colesterol alto. Esses pacientes vão precisar de remédio em algum momento da vida. E precisamos conscientizar esse paciente, quando ele precisa de medicação, de que ele não pode parar. Se ele parar o remédio, o colesterol vai subir novamente", afirma Deborah Beranger, endocrinologista, com pós-graduação em Endocrinologia e Metabologia pela Santa Casa de Misericórdia do Rio De Janeiro.





Para ajudar você a prevenir doenças, reunimos dicas sobre como controlar os níveis de colesterol ruim. Confira:





Evite as gorduras não saudáveis – “A ingestão de frituras de imersão e carnes gordas, por exemplo, deve ser reduzida, pois não fazem bem para circulação, aumentando a quantidade de colesterol nas artérias e favorecendo a aterosclerose”, diz Aline Lamaita.





Cuidado com o excesso de açúcar: “Açúcares e carboidratos em excesso podem levar também ao desenvolvimento de diabetes e problemas como resistência à insulina”, afirma Aline.



“Conheça os ingredientes e leia atentamente os rótulos nutricionais. Fique longe de alimentos que contenham fontes ocultas de açúcar, como xarope de milho com alto teor de frutose e algumas dextrinas”, recomenda Marcella Garcez, médica nutróloga, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia.





Adicione boas fontes de gordura à dieta: Nem toda gordura é ruim. “O azeite, a castanha, o abacate e os peixes, por exemplo, são ricos em gorduras benéficas para o organismo que favorecem o sistema circulatório e melhoram a qualidade de circulação, diminuindo o colesterol ruim e aumentando o colesterol bom”, aponta Aline.





Inclua fibras na dieta: O consumo de fibras é uma excelente opção para reduzir os níveis de colesterol. “Os alimentos ricos em fibras são capazes de sequestrar a gordura alimentar no intestino, assim diminuindo a absorção do colesterol, de gorduras e de açúcares”, diz Marcella. “Uma excelente opção para quem deseja consumir mais fibras é a aveia. As frutas cítricas também são grandes aliadas do controle do colesterol.”





Aposte em alimentos que ajudem a reduzir o colesterol: Segundo Marcella, além das fibras, os fitoesteróis, que estão presentes no azeite de oliva, linhaça, nozes, castanhas, peixes de água fria, chocolate amargo e abacate, também podem ajudar a reduzir os níveis de colesterol.





Pratique atividades físicas: Medidas simples como subir escadas, se movimentar mais, fazer caminhadas e se exercitar diariamente são atitudes que ajudam a diminuir o colesterol. “Ser ativo por 30 minutos na maioria dos dias pode ajudar a reduzir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom”, explica Caroline.





Desista de vez do cigarro: Se você fuma, saiba que as inúmeras substâncias tóxicas presentes no cigarro podem oxidar o colesterol bom e transformá-lo em colesterol ruim. “Com o cigarro, os níveis de colesterol também ficam fora de controle, já que a fumaça aumenta os níveis de LDL, ou colesterol ‘ruim’, e de uma gordura no sangue chamada triglicerídeos”, diz Caroline.