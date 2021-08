Messi faz o marketing do futebol girar no PSG

Messi é um dos queridinhos da mídia e muda também o patamar do PSG no mercado (foto: Reprodução/Facebook)



A chegada de Lionel Messi ao Paris Saint-Germain agitou o mercado do futebol. O clube francês deu um salto na valorização da marca PSG, mesmo sem o argentino ainda ter entrado em campo. Messi sempre esteve entre os grandes astros que lideram o marketing esportivo global. Mas a troca de clube ganhou dimensão gigantesca na mídia, colocando o PSG no topo dos assuntos mais comentados no planeta, fazendo o mercado publicitário do futebol prospectar grandes mudanças.

Com Messi, o PSG passa a ser o segundo clube mais valioso do planeta. Seu valor de mercado saltou da nona para segunda posição, de acordo com o Transfermarkt. A plataforma especializada em negócios do futebol calcula que o time valha agora 993,7 milhões de euros (R$6,1 bilhões). Ainda de acordo com a plataforma, o PSG está atrás do plantel inglês Celsea (cerca de R$6,5 bilhões) e à frente do Real Madrid (R$5,3 bilhões).

Messi, por ter 34 anos, é avaliado em 80 milhões de euros (R$490,9 milhões), atrás do atacante Mbappé (160 milhões de euros ou R$918,8 milhões) e Neymar (100 milhões de euros ou R$613,6 milhões). O contrato do jogador terá duração de dois anos e atingirá a cifra de 35 milhões de euros por ano. No Barcelona, o salário era estimado em US$ 672 milhões, colocando-o como segundo atleta mais bem pago do mundo em 2021 (US$ 130 milhões, sendo US$ 33 milhões em negócios fora de campo), atrás do astro das artes marciais mistas, Conor McGregor, segundo ranking da Forbes.





MAIS INVESTIMENTOS Para o mercado, Messi está em uma boa posição para atrair ainda mais investimentos e patrocínios. Mas de onde vem tanto dinheiro assim, no momento em que mundo vive uma crise econômico pela pandemia sanitária? E como o PSG vai lidar com o Fair Play Financeiro nas próximas temporadas, para manter seus craques? Além de Messi, o clube contratou o goleiro italiano Donnarumma, o lateral marroquino Hakimi, o zagueiro espanhol Sergio Ramos e o meia holandês Wijnaldum. Este ano, o PSG se valeu da flexibilização das regras do teto de contratações tanto na UEFA como no Campeonato Francês. A flexibilização está valendo para a temporada 2021/22, devido as perdas financeiras dos clubes. Ou seja, na próxima temporada, o clube terá de ser capaz de gerar recursos para cobrir sua folha de pagamento. Do contrário, não poderá manter todos os seus craques.

O dinheiro para toda essa gastança vem do governo árabe, da fortuna do presidente do clube, Nasser Al-Khelairfi. Ele é membro da família real do Qatar e também presidente da Federação de Tênis do Qatar e CEO da beIN Media Group, braço esportivo da rede Al Jazeera. Em 2011, o PSG foi comprado pelo fundo Qatar Sports Investments (QSI) e deixou de se preocupar com dinheiro. Portanto, o clube parece não sentir os efeitos econômicos da pandemia com a maioria dos clubes europeus.





FORÇA DE MESSI Mas para não esbarrar nas limitações do Fair Play Financeiro, o clube já desenvolve um planejamento de se tornar global em faturamento, seguindo a trilha de Barcelona e Real Madrid. E Messi é "chave" para abrir novos mercado e atingir o faturamento necessário. E para o mercado, o exército de 240 milhões de fãs que Messi possui no Instagram, por exemplo, indica o alcance que ele oferece aos patrocinadores. Mas, claro, seu sucesso fora das quatro linhas depende, necessariamente, de seu desempenho em campo. De cara, o time francês saltou de 38,8 milhões para 43,8 milhões de seguidores no Instagram. Portanto, ganho de 5 milhões em movimento crescente. A camisa 30 que o craque vai usar no PSG, só no dia da confirmação da contratação, teve esgotada 150 mil exemplares na loja online em pouco mais de uma hora. Cada peça custa cerca de R$678 (cotação atual).

Considerando que um astro vende qualquer coisa que tenha sua assinatura, seus patrocinadores também já estão aproveitando a mudança. A Gatorade, uma das bebidas da companhia, divulgou vídeo intitulado "Messi Mindset". O filme destaca as principais jogadas de Messi ao longo da carreira, com a camisa do Barcelona na campanha internacional da marca. Nos últimos dias, foram 290 posts nas redes sociais do PSG e 964 milhões de impressões. Com vídeos curtos sendo publicados para chamar os torcedores, o PSG desde terça-feira figura no topo dos assuntos mais comentados, gerando ampla exposição aos seus patrocinadores.





PATROCINADORES Messi tem patrocínio da PepsiCo e Adidas, com quem possui um contrato vitalício, além de Huawei, Hawkers Sunglasses e Ooredoo. A cada ano, o jogador ganha cerca de US$ 34 milhões apenas com patrocínios, de acordo com a Sports Illustrated. Agora é só esperar pelas jogadas geniais do craque para ver o quanto seus dribles podem elevar o faturamento do clube francês.