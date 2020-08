A força da sensibilidade

(foto: Divulgação)



A mulher é um ser humano diferenciado. Apesar de serem vítimas de preconceitos, agressões, discriminações, elas são extremamente especiais. Talvez seja por isso mesmo que sofrem todo este tipo de violência. A mulher é múltipla. Ela consegue ser frágil, delicada, sensível, carinhosa e ao mesmo tempo forte, lutadora, guerreira.

A mulher consegue fazer “trocentas” coisas ao mesmo tempo, e tudo sai bem-feito. A mulher não desiste quando se depara com algo que não sabe. Ela procura, descobre, aprende. Por instinto? Sexto sentido? Pode ser, mas talvez o mais certo é por simplesmente ser mulher. Talvez por ter essas mil facetas, as mulheres sofrem mais.

A escritora Myriam Scotti transformou todas essas particularidades, dores, alegrias e lutas do universo feminino em poesia no livro Mulheres chovem, que lançou recentemente. Suas poesias falam da mulher, esse todo que não se define. A mulher que não é uma, mas tantas. A mulher, que é feita de fragmentos pulsantes, num desencaixe que não é de fúria, mas furor de resistência e restauro para quem tem coragem de enfrentar os dias. É preciso ser rio, para dissolver toda a experiência humana. É preciso ser água, para escorrer sem reservas. É preciso chover, para que se veja o arco-íris (arremata a poeta!). E nunca esteve tão certa.

Entre os versos que representam a singularidade de cada mulher, Myriam relata a transformação da sensibilidade em força e poder. Tal processo é comparado ao arco-íris após a chuva: ele não existe sem que a água escorra. É assim que a escritora empodera a sensibilidade, vista por tantos como algo negativo.

“Como a chuva que cai p’ra limpar/Nuvens carregadas que se espremem/Tantas mulheres chovem p’ra vazar/O que um coração quebrado sente.Pois que o choro nunca é fraqueza,É natureza a cuidar do corpo,Levando os rejeitos para longe,Devolvendo o sorriso que se esconde.Chuva que limpa céu torrencial,Lágrimas que lavam a alma triste,Aliviam dor exponencial,Sem levar em conta dor que persiste.

Desafio se há mulher que chova Sem transbordar angustia qu’insiste.”

(Mulheres chovem, pág. 26)





“Urgência”, “Desculpe-me”, “Segunda-feira”, “Amor embalado” e “Amor materno” são alguns exemplos dos títulos das poesias de Myriam. Cada palavra-chave dá o tom da produção: as vezes mais delicadas e profundas, outras mais ásperas e pulsantes, mas sempre reais. Mulheres choram é para todas dispostas à emoção, sem medo de sentir e de se reconhecer entre rimas. Site myriamscotti.com.br, Instagram: @myriamscotti_, Facebook Myriam Rachel Benayon Scotti, Twitter @myriam_rachel

