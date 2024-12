O transplante de sobrancelhas tem se tornado cada vez mais comum entre as pessoas que buscam o preenchimento do local por diversos motivos, entre eles a retirada excessiva de pelos no passado, falhas genéticas, doenças que causam queda, por queimaduras ou acidentes que ocasionaram a perda de pelo na região, e até mesmo por quem busca melhorar a harmonia do rosto.





O transplante de sobrancelhas é um procedimento simples com anestesia local, mas considerado cirúrgico com todos os detalhes e riscos que o envolve. Por isso, é essencial que ele seja realizado após um diagnóstico correto e uma avaliação criteriosa sobre as condições de saúde do paciente – como análise de problemas de coagulação de sangue. Além disso, o transplante deve ser feito por um médico especialista, como um cirurgião plástico ou dermatologista especialista em restauração capilar.





Quem pode realizar o procedimento?





Segundo a Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar (ABCRC), o procedimento pode ser feito em homens e mulheres, mas nem todas as pessoas podem realizar o transplante de sobrancelhas. Isso porque existem casos de alopecia que não permitem a recuperação da área onde os folículos foram perdidos, por exemplo. Cada caso deve ser avaliado sempre por um profissional médico especialista.





Como é feito o transplante de sobrancelhas?





Os especialistas da ABCRC explicam que o procedimento é parecido com o transplante capilar.





“O implante dura em média oito horas, sendo feito seguindo as curvas naturais da sobrancelha, com uma técnica fio a fio e com os folículos do próprio paciente, retirados do couro cabeludo e depois inseridos nas sobrancelhas”, diz o cirurgião plástico Henrique Radwanski.





A técnica, inclusive, vem sendo bastante procurada por quem seguiu a moda dos anos 1990, de sobrancelhas mais finas feitas à pinça, e que agora buscam novamente a naturalidade dos fios.





Como é a recuperação e em quanto tempo começam a nascer novos fios?





Após a cirurgia, o paciente normalmente recebe alta no mesmo dia. Os fios caem em até três semanas após e as raízes permanecem. A tendência é que os novos pelos comecem a crescer de maneira definitiva em 12 semanas, com resultado final de crescimento em até um ano após o transplante, que é definitivo.





Quais os principais cuidados com a nova sobrancelha?





É importante ter cuidado na hora de lavar o rosto e sempre secar de maneira suave e com uma toalha exclusiva. Além disso, deve-se evitar o uso de maquiagens e cremes no local e a exposição ao sol. A atividade física mais pesada também não é recomendada nos primeiros dias pós-transplante. O importante é sempre seguir todas as indicações do cirurgião para um resultado final satisfatório.

