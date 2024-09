Como olhar para um rosto sem notar as sobrancelhas? Elas têm o poder de mudar totalmente o visual. Ao longo dos anos, muitas tendências surgiram e evoluíram: finas, mais marcadas, volumosas, penteadas para cima e até tatuagens. Atualmente, um novo método está ganhando destaque e promete resolver problemas de falhas e garantindo naturalidade - é o transplante de sobrancelhas.





Esse tratamento já conquistou várias celebridades, como Megan Fox e Bella Thorne, e tem se mostrado um sucesso no Brasil, com figuras públicas aderindo à moda, como as atrizes Monique Curi e Aline Campos.

“Não são apenas as famosas que buscam esse procedimento. Cada vez mais mulheres estão nos procurando em busca de sanar falhas e cicatrizes nesta região. Hoje o transplante de sobrancelha representa cerca de 15% dos atendimentos”, comenta a médica ginecologista e obstetra especialista em cirurgia íntima feminina, CEO da Mulherez, rede no franchising em cirurgia e rejuvenescimento íntimo, além de transplante de sobrancelhas, Mirelle José Ruivo. A especialista revela as principais curiosidades sobre a técnica:





Crescimento



Mirelle ressalta que o resultado não é imediato. “É normal que os fios transplantados caiam nas primeiras semanas. Geralmente, os pelos começam a aparecer novamente de três a quatro meses após, e essa evolução continua a se desenvolver ao longo do primeiro ano.”





Fios



Os materiais para o implante são retirados do próprio paciente. “Eles são retirados de áreas mais finas e com textura semelhante. A região da nuca é uma das áreas mais utilizadas. Também as laterais da cabeça podem ser escolhidas por sua textura e espessura adequadas”, comenta a especialista.





Tempo



“O procedimento é considerado rápido e pouco invasivo. A duração da cirurgia pode variar, mas leva de duas a quatro horas e a pessoa pode ser liberada logo após”, explica a médica.





Rejeição



O risco de rejeição é bastante baixo. “Seguir as orientações médicas para os cuidados após o tratamento é importante para evitar complicações, já que a cicatrização pode variar”, recomenda Mirelle.





Duração



“Os pelos continuam a crescer como os cabelos normais. Uma vez que se estabilizam, isso geralmente acontece de seis a 12 meses e podem durar muitos anos, necessitando apenas de cortes regulares para manutenção do formato”.



