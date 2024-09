Nos últimos anos, a cirurgia reparadora de pálpebras, conhecida como blefaroplastia, tem ganhado destaque entre os procedimentos estéticos mais procurados no Brasil. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), houve um aumento significativo na demanda por esse tipo de intervenção, especialmente entre pessoas com mais de 40 anos, em busca de melhorar a aparência e resolver problemas funcionais da região ocular.





Dados da SBCP revelam que a blefaroplastia está entre as cinco cirurgias plásticas mais realizadas no país. Segundo o último levantamento, o Brasil realiza cerca de 100 mil procedimentos anuais de cirurgia de pálpebras, um aumento de 15% em comparação aos últimos cinco anos.





O cirurgião plástico especialista em procedimentos faciais e membro da SBCP, Josué Montedonio, explica que a cirurgia não é apenas estética, mas também pode ter um impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes. "A blefaroplastia reparadora é fundamental para corrigir a queda excessiva da pele das pálpebras, que em muitos casos prejudica a visão do paciente. Além disso, há um ganho estético considerável, proporcionando uma aparência mais jovem e descansada", afirma.





Procedimento e recuperação



O procedimento é relativamente simples, com duração de cerca de uma a duas horas, dependendo da complexidade de cada caso. Pode ser realizado com anestesia local e sedação, o que torna a recuperação mais rápida. "Os pacientes podem retornar às suas atividades normais em cerca de uma semana. No entanto, é importante seguir as orientações médicas para evitar complicações", comenta José Montedonio.





Ainda de acordo com o cirurgião, os resultados finais começam a ser percebidos a partir da segunda semana, quando o inchaço e possíveis hematomas desaparecem. "A maioria dos pacientes relata uma melhora não só na aparência, mas também no campo visual. É um procedimento que impacta diretamente a autoestima e o bem-estar geral", ressalta.





No Brasil, onde a cirurgia plástica é amplamente aceita e acessível, a blefaroplastia reparadora tem atraído um público variado. Pessoas que sofrem de pálpebras caídas ou bolsas de gordura abaixo dos olhos buscam a cirurgia para melhorar não só a estética, mas também problemas funcionais. "Muitas vezes, a cirurgia é indicada para melhorar a visão de pessoas mais velhas que sofrem com a queda da pele sobre os olhos. Nestes casos, o procedimento é considerado reparador e não apenas estético", explica José Montedonio.





Os especialistas alertam, contudo, que é essencial procurar um cirurgião plástico qualificado, registrado na SBCP, para garantir a segurança do procedimento. "Como qualquer cirurgia, a blefaroplastia apresenta riscos, e uma avaliação cuidadosa é necessária para garantir que o paciente esteja apto a realizá-la", recomenda o médico.





Com a expectativa de vida dos brasileiros em crescimento, a busca por cirurgias reparadoras, como a de pálpebras, tende a aumentar. "As pessoas estão mais preocupadas em envelhecer com qualidade de vida e boa aparência. A cirurgia plástica, especialmente a blefaroplastia, oferece essa possibilidade, tanto pela melhora estética quanto funcional", reforça Josué Montedonio.

