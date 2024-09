Um barulho estranho causado pelo movimento do sangue entre as estruturas e vasos do coração pode ser um sinal de alerta para problemas cardíacos. O chamado sopro é detectado em uma simples ausculta médica, possibilitando o diagnóstico de malformações congênitas, anemia, febre reumática, entre outras condições. Com cerca de 14 milhões de brasileiros com doenças cardiovasculares e mais de 400 mil mortes anuais, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), especialistas orientam a ouvir o coração.







A cardiologista do São Marcos Saúde e Medicina Diagnóstica, marca da Dasa em Minas Gerais, Luciana Neiva, explica que os sopros são sons anormais detectados durante a ausculta do coração. “Muitos são inocentes, sendo comuns entre crianças e adolescentes. Eles podem ser causados por características do funcionamento cardiovascular nesta faixa etária. Alguns sopros, porém, podem ser patológicos e precisam de intervenções. Por isso, é fundamental a análise de um especialista”, ressalta.

Para obter esse diagnóstico precoce, segundo a cardiologista, alguns exames são essenciais, como o eletrocardiograma e o ecocardiograma. O primeiro registra a atividade elétrica do órgão através da colocação de eletrodos na pele. O aparelho capta e analisa o ritmo e a frequência dos batimentos cardíacos, permitindo a detecção de arritmias, isquemias e outras condições que podem comprometer a função cardíaca. Este exame, não invasivo, é uma ferramenta fundamental para a identificação precoce de problemas que podem levar a complicações graves, como infartos e insuficiência cardíaca.O ecocardiograma ou ecodoppler arterial e venoso, por sua vez, utiliza tecnologia de ultrassom para examinar o fluxo sanguíneo nas veias e artérias. Ao combinar imagens de alta resolução com a função doppler, permite monitorar a velocidade e o sentido da circulação sanguínea, tornando-se o padrão-ouro na análise da saúde vascular.



“A maioria dos sopros cardíacos está relacionada ao aumento da velocidade do sangue. Quando uma válvula está obstruída, a velocidade do fluxo aumenta para permitir a passagem do sangue, resultando no sopro, que é o som produzido pelo fluxo acelerado”, explica Luciana. O ecocardiograma, portanto, mede essa velocidade, as pressões e avalia se as válvulas estão abrindo e fechando corretamente.







O Dia Mundial do Coração, neste domingo (29/9), reforça a importância de cuidar da saúde cardiovascular. A população é incentivada a adotar um estilo de vida saudável, realizar check-ups regulares e buscar orientação médica ao perceber qualquer sintoma relacionado à saúde.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia