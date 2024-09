O Boulevard Shopping BH, reforçando o compromisso com a inclusão e o bem-estar de diferentes públicos, apresenta mais uma edição dos projetos CineMaterna e Sessão Azul, nesta quarta-feira (25/9) e o próximo sábado (28/9), respectivamente. Ambas as iniciativas trazem sessões de cinema especialmente adaptadas.



CineMaterna



O projeto CineMaterna tem como objetivo oferecer às mães com bebês de até 18 meses a oportunidade de desfrutar de uma sessão de cinema adaptada, permitindo que elas retomem atividades culturais sem precisar se preocupar com a adequação do ambiente para seus filhos.

A iluminação da sala é mantida suave, o som e o ar-condicionado são ajustados e o espaço oferece trocadores, fraldas, pomadas e até tapetes para que os bebês possam brincar enquanto as mães assistem ao filme. O projeto também serve como um ponto de encontro para mães que desejam socializar e compartilhar experiências com outras mulheres que estão na mesma fase da vida.



Nesta quarta, às 14h, o público pode conferir o filme Meu Amigo Pinguim, uma história de amizade e superação, baseada em fatos reais. A trama narra a relação entre um pescador brasileiro e um pinguim que ele resgata do oceano, mostrando o impacto dessa amizade na vida dos dois.



Sessão Azul



O Sessão Azul é um projeto inclusivo criado especialmente para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias. Com o objetivo de proporcionar uma experiência cinematográfica adaptada às suas necessidades, as sessões são ajustadas para criar um ambiente seguro e confortável.

As luzes permanecem parcialmente acesas, o volume do som é reduzido, e as portas da sala ficam abertas para permitir a livre circulação das crianças. Além disso, profissionais capacitados estão presentes para oferecer suporte às famílias. No sábado, às 13h30, será exibido o filme Corrida Maluca, uma animação divertida e repleta de aventuras.



As sessões são ajustadas para criar um ambiente seguro e confortável para crianças autistas Boulevard Shopping/Divulgação

Os ingressos para ambas as sessões podem ser adquiridos no site ingresso.com ou diretamente na bilheteria do Cineart Boulevard Shopping BH, com direito à meia-entrada para adultos e crianças.



Mais informações:



https://boulevardshopping.com.br/



https://www.facebook.com/BoulevardShoppingBH/

https://www.instagram.com/boulevardbh/



Boulevard Shopping (Avenida dos Andradas, 3.000, Santa Efigênia)



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia