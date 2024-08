Os olhos fazem parte da comunicação humana e há quem diga que são a janela da alma. Por causa de sua importância, é comum que pequenas alterações na região sejam percebidas rapidamente. Com o passar do tempo, o excesso de pele nas pálpebras superiores, as bolsas sob os olhos e a flacidez são as alterações mais percebidas, gerando desconforto estético e até problemas de visão.





Uma alternativa prescrita pelos médicos especialistas é a blefaroplastia, cirurgia de pequeno porte indicada para solucionar vários problemas na área dos olhos. A indicação do tratamento depende do grau de comprometimento e do desejo do paciente. “A cirurgia, além de corrigir a desarmonia, a assimetria e a flacidez na região dos olhos, contribui muito para a saúde ocular, diminuindo desconfortos e evitando que o paciente tenha problemas no futuro”, explica o médico da Oftalmologia Felício Rocho, Leonardo Diniz.





Também conhecida como lifting de pálpebras, a blefaroplastia é classificada como um procedimento estético, mas o especialista explica que vai além e, em casos extremos, pode interferir na qualidade de vida da pessoa. “O excesso de pele pode comprometer a visão a longo prazo, causar irritação, trazer sensação de peso e desconforto pela diminuição do campo visual superior. Além disso, ela também é indicada para condições médicas específicas, como a ptose palpebral, queda anormal da pálpebra superior que afeta a visão”, destaca.





Segundo o médico, normalmente, a correção é feita em pessoas mais velhas, mas não é uma regra, por isso cada caso precisa ser avaliado cuidadosamente. Atualmente, a cirurgia pode ser feita a laser, com anestesia local. Entre as vantagens estão menor edema no pós-operatório, menor possibilidade de aparecimento de hematomas e uma recuperação mais rápida.



Homens no topo da lista





Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), a blefaroplastia é um dos procedimentos cirúrgicos estéticos mais realizados no Brasil e nos Estados Unidos. Relatório divulgado em 2023 aponta que, por ano, são feitas, em média, 216 mil cirurgias no Brasil e, quando o assunto é estética, a blefaroplastia ocupa o topo da lista de preferência dos homens.





Segundo Leonardo Diniz, muitos homens procuram atendimento e se interessam pela cirurgia também por uma questão funcional, quando já apresentam algum problema de visão. “Muitas vezes, eles chegam ao consultório acompanhados e incentivados pelas companheiras, que conversam sobre o problema e ajudam a encontrar uma solução. Além da melhora na aparência, muitos relatam a necessidade de melhorar aspectos funcionais”, diz Leonardo.