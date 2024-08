Nos últimos anos, os procedimentos estéticos masculinos têm ganhado espaço e se tornado cada vez mais populares. De acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), houve um aumento de 29% na procura por procedimentos estéticos entre homens na última década.

Cirurgiã plástica, com doutoramento pela UNIFESP em procedimentos para rejuvenescimento da face e especializada em procedimentos masculinos, Julieta Corbett observa um aumento significativo na demanda por tratamentos que atendem às necessidades específicas dos homens. “Entre os procedimentos mais procurados estão a toxina botulínica, o preenchimento de queixo e da mandíbula, e o uso de fios de PDO para tração da face e pescoço, garantindo um embelezamento com naturalidade”, afirma.





Segundo a médica, a procura por tratamentos capilares, incluindo o uso de Minoxidil e o transplante capilar, também tem crescido. “A calvície é uma grande preocupação entre os homens, e o transplante capilar tem trazido um impacto positivo na autoestima dos pacientes”, explica.





Além desses tratamentos, Julieta Corbett destaca a busca por procedimentos menos invasivos que oferecem resultados imediatos. “A combinação de botox, laser e preenchimentos faciais sutis tem sido uma opção muito procurada. Os homens querem rejuvenescimento sem perder suas características naturais”, observa. Ela enfatiza que o melhor tratamento é aquele percebido como uma melhora global, sem alterar a fisionomia do paciente.





Entre as tendências mais recentes, a faloplastia se destaca como um procedimento em ascensão. “A possibilidade de aumentar o pênis preservando sua função e sensibilidade é uma revolução estética para o público masculino”, comenta Julieta, que acredita que essa tendência reflete o crescente interesse dos homens em relação à aparência e desempenho.





A médica também aponta que a busca por estética entre os homens não é apenas uma questão de vaidade, mas está ligada a fatores profissionais e sociais. “Homens em ambientes competitivos sentem a necessidade de se apresentar bem. Além disso, mudanças na vida pessoal, como o término de um relacionamento, também motivam a procura por procedimentos estéticos”, analisa.





Quando questionada sobre as diferenças entre os cuidados para homens e mulheres, Julieta Corbett revela que os homens tendem a ter melhores resultados estéticos imediatos em procedimentos que valorizem o contorno do rosto, especialmente melhorando a projeção do queixo e da mandíbula. “A cicatrização costuma ser mais rápida, o que contribui para bons resultados das cirurgias corporais”, diz.





Quanto ao futuro da estética masculina, a médica é otimista. “O mercado cresce a cada ano, impulsionado por maior acesso e menor preconceito em relação ao autocuidado. A faloplastia é, sem dúvida, uma grande tendência que veio para revolucionar”, diz Julieta.





Para aqueles que consideram realizar tratamentos estéticos, a médica alerta para a importância de um planejamento cuidadoso. “Os tratamentos devem ser progressivos para garantir sutileza e naturalidade. Assim, o ideal é planejar sessões pontuais a cada quatro a seis meses, evitando mudanças abruptas na aparência”, recomenda.