A cada dia, mais brasileiros buscam o transplante capilar como solução para a calvície, inclusive para obter bem-estar com a aparência e melhorar a autoestima. O país já realiza mais de 6 mil transplantes capilares por ano, conforme dados do Censo 2023 da Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar (ABCRC).





De acordo com o Conselho Federal de Medicina (CFM), o transplante capilar é um ato médico, que deve ser conduzido por cirurgiões plásticos e dermatologistas. Mas, para que haja a execução desta cirurgia, é importante que exames pré-operatórios sejam feitos.





“É fundamental que o paciente tenha uma boa condição de saúde e que a área doadora esteja perfeita, para que o procedimento seja realizado com segurança e maestria. É essencial também que o paciente informe medicações e problemas de saúde prévios”, explica o médico cirurgião plástico, presidente da ABCRC, Henrique Radwanski.





Existem alguns exames pré-operatórios que o médico pode ou deve solicitar, dependendo do caso, para a realização do transplante capilar. São eles:





- Hemograma completo: para avaliar anemia, infecções e distúrbios hematológicos



- Glicemia de jejum: para verificar níveis de açúcar no sangue, especialmente importante em pacientes diabéticos



- Coagulograma: para avaliar a capacidade de coagulação sanguínea e risco de sangramento



- Função renal (ureia e creatinina): para avaliar a função dos rins



- Função hepática (TGO, TGP, bilirrubinas): para verificar a saúde do fígado



- Eletrocardiograma (ECG): para avaliar a saúde cardíaca, especialmente em pacientes com histórico de problemas cardíacos



- Exames de sorologia: para doenças infecciosas como HIV, hepatites B e C, e sífilis



- Teste de gravidez: para descartar gestação antes do procedimento



- Avaliação dermatológica: para verificar a saúde do couro cabeludo e a presença de doenças dermatológicas que possam interferir no procedimento



- Avaliação hormonal: exames de tireoide ou outros hormônios, caso haja suspeita de desequilíbrios hormonais que possam afetar o crescimento capilar





A preparação adequada para um transplante capilar é essencial para o melhor resultado do procedimento. Seguir as recomendações e orientações médicas é primordial para evitar riscos e atingir uma boa recuperação. “Reforçamos ainda que a infraestrutura do local onde é feita a cirurgia deve ser autorizada pela vigilância sanitária e os profissionais devem ser qualificados para que a segurança do paciente seja 100% garantida”, recomenda Henrique Radwanski.