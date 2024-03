O transplante capilar é uma técnica cirúrgica cada vez mais popular no Brasil e no mundo, e vem sendo cada vez mais procurado entre mulheres que enfrentam problemas de calvície e rarefação capilar. Esse procedimento, antes associado principalmente aos homens, tem ganhado destaque como uma opção eficaz para corrigir questões estéticas relacionadas ao cabelo.

De acordo com o Gustavo Martins, dermatologista e presidente do Instituto Brasileiro de Transplante Capilar, o transplante capilar feminino está em ascensão, sendo indicado para mulheres com testa alta ou alopecia androgenética, mais conhecida como calvície feminina. Ele ressalta que muitas mulheres sofrem com a perda de cabelo, o que pode resultar em uma desarmonia facial e uma sensação de desconforto. “Essas mulheres sofrem com uma perda de cabelo, com aumento da testa, desarmonia no rosto, os fios ficam ralos e com pouco volume. Isso prejudica a autoestima, e elas procuram formas de tratamento e cuidado”, afirma Gustavo.

Existem diferentes técnicas de transplante capilar disponíveis, adaptadas às necessidades e preferências individuais das pacientes. “Uma abordagem comum é a técnica que permite a extração dos folículos capilares da parte de trás da cabeça sem a necessidade de raspar a área receptora na frente. Isso permite uma recuperação mais discreta”, destaca Martins.

É importante ressaltar que a escolha da técnica adequada deve ser feita após uma consulta médica detalhada, levando em consideração o tipo de alopecia, as características do cabelo e as preferências da paciente. A cirurgia em si é considerada minimamente invasiva, utilizando microscópios e técnicas de incisão precisas para garantir resultados consistentes e naturais.

A influencer digital Adriana Muller compartilhou sua experiência positiva com o transplante capilar, destacando os resultados promissores após o procedimento, feito na Turquia. “Fiz a cirurgia que durou oito horas. Ela é bem longa, foi tirado um palmo de cabelo da parte de trás. Eles retiram os folículos com um aparelho, um total de três mil fios de cabelo para serem implantados na parte da frente. O pós-operatório foi dolorido, senti um pouco de dor na cabeça. Porém, o resultado tem sido promissor. Já está nascendo cabelo e tenho muitos fios novos - preenchendo totalmente o buraco da parte da frente que eu tinha”, afirma.

Ela explica que o cabelo vai começar a aparecer maior em torno de seis a oito meses. Mas em quatro semanas ela já percebeu o aparecimento dos fios. “É um bom procedimento, inclusive até para quem quer reduzir a testa. É melhor do que fazer a cirurgia de redução de testa, porque o implante capilar permite com que você adicione cabelo onde não há, onde não irá crescer, então é incrível, foi um sucesso”.

Relatos como o de Adriana ressaltam os benefícios que os avanços na tecnologia e na técnica cirúrgica trazem não só no restauração capilar, mas como uma nova forma de melhorar a autoestima e a harmonia facial das mulheres. A técnica promete se tornar cada vez mais uma opção viável e mais popular para aqueles que desejam recuperar a plenitude capilar.