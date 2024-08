A ninfoplastia, cirurgia destinada à redução dos pequenos lábios vulvares hipertrofiados, tem se tornado cada vez mais popular entre as mulheres que buscam melhorias estéticas e funcionais. Mas, apesar da segurança em comparação a outras cirurgias, o procedimento não está isento de riscos, e entendê-los é fundamental para qualquer paciente que esteja considerando este tipo de intervenção.





"Na técnica tradicional de ninfoplastia, a abordagem consiste em amputar a borda dos pequenos lábios. Embora reduza o tamanho dos lábios, frequentemente resulta em assimetrias, flacidez e riscos de complicações como necrose e deiscência de sutura. Além disso, pode deixar a área com um aspecto irregular e menos natural", diz a ginecologista, especialista em cirurgia íntima, Dulce Henriques.





"Em contraste, a técnica de wedge, na qual eu me especializei, remove uma porção interna dos pequenos lábios e realiza uma rotação da extremidade do lábio para trás. Com isso, é possível alcançar uma borda totalmente anatômica. Com incisão imperceptível, fica extremamente natural e você trata o comprimento e a flacidez dos pequenos lábios. E ainda faz a harmonização íntima, porque resulta na proporção do capuz, do clitóris, com o restante dos lábios", conta a especialista.





Os principais benefícios da técnica de wedge incluem:





- Melhora estética: a técnica de wedge oferece um resultado mais natural e harmonioso, com bordas anatômicas que respeitam a proporção entre o capuz do clitóris e os pequenos lábios





- Redução de desconforto: mulheres que sofrem com dor ou desconforto durante atividades físicas, uso de roupas justas ou relações sexuais, encontram alívio significativo após a cirurgia





- Aumento da autoestima: sentir-se mais confortável e confiante com a própria região íntima contribui para a melhora do bem-estar psicológico e da autoestima





A ninfoplastia, geralmente realizada sob anestesia local com ou sem sedação, não requer internação hospitalar prolongada, permitindo que a paciente retorne para casa no mesmo dia. Essa conveniência, aliada aos benefícios estéticos e funcionais, torna a técnicade Dulce uma boa opção.





"O planejamento cirúrgico é crucial para o sucesso da ninfoplastia. O médico deve considerar as variações anatômicas individuais e documentar detalhadamente o pré-operatório, incluindo fotografias e marcações precisas. É fundamental também discutir com a paciente as expectativas, riscos e possíveis complicações, garantindo um consentimento informado e consciente", comenta Dulce Henriques.





Complicações potenciais da ninfoplastia incluem sangramento, infecção, hematomas, deiscência de ferida e dor local tardia. No entanto, estudos indicam que a técnica de wedge apresenta baixos índices de complicações, contribuindo para uma recuperação mais tranquila e satisfatória, o que representa um avanço significativo na cirurgia íntima feminina.