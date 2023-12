Procedimentos mais procurados entre o público com mais de 60 anos são as cirurgias de rejuvenescimento facial, de pescoço e de lábios

A busca por procedimentos e cirurgias plásticas entre homens e mulheres com mais de 60 anos tem ganhado destaque, revelando benefícios que vão além da estética e impactam também a saúde emocional e física das pessoas nessa faixa etária. Isso ocorre, principalmente, a partir da mudança no perfil da população brasileira nas últimas décadas. Segundo dados do Censo de 2022, divulgados na última quarta-feira (29/11), a expectativa de vida do brasileiro subiu para 75,5 anos. Esse aumento tem impulsionado a busca por um processo de envelhecimento saudável, tanto física quanto psicologicamente, refletindo em um maior cuidado com a aparência.

Na avaliação do cirurgião plástico membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), com atuação nos hospitais Albert Einstein e Sírio-Libânes, e professor da Unifesp, Fabio Nahas, “a cirurgia plástica pode restaurar a confiança e a satisfação pessoal, fortalecendo a relação positiva que o paciente tem consigo mesmo nessa idade. Além disso, procedimentos como blefaroplastia (retirada do excesso de pele ao redor dos olhos), ginecomastia e ninfoplastia também podem contribuir com uma melhora na saúde física da pessoa. Não é sobre negar a própria idade e parecer mais jovem, mas abraçar esta melhor idade com confiança e vitalidade”.

O público com mais de 60 anos já representa quase 30% dos pacientes que visitam a clínica, avalia Fabio. Os procedimentos mais procurados são as cirurgias de rejuvenescimento facial, de pescoço e de lábios. A abdominoplastia e a mamoplastia também ocupam lugar de destaque nesta faixa etária.

Cada vez mais, o público masculino busca ainda por cirurgias plásticas e procedimentos para uma melhora da saúde física e da autoestima. Entre as mais populares destacam-se a correção de ginecomastia (aumento da mama em homens) e a rinoplastia - especialmente em idades avançadas, o alongamento e a queda da ponta do nariz podem se tornar um incômodo para algumas pessoas.

O cirurgião plástico entende que o aumento no número de idosos e na busca por procedimentos estéticos e reparadores reflete a evolução da sociedade em direção a uma valorização da saúde e do bem-estar em todas as fases da vida. “Está ultrapassada a ideia de que cuidar da aparência e da autoestima é algo limitado aos jovens. As pessoas com mais de 60 também querem se sentir bem consigo mesmas ao se olhar no espelho, e isso faz parte de um envelhecimento saudável e feliz”, afirma Fabio.