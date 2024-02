A cirurgia íntima tem sido cada vez mais buscada pelas famosas, como Geisy Arruda, Deolane Bezerra e Gretchen. Atualmente existem diversos procedimentos que ajudam a alterar o formato dos órgãos genitais, mas um dos principais é a ninfoplastia. Só em 2020, a labioplastia, outro nome para o procedimento que visa diminuir os pequenos lábios vaginais, foi feita por 20.334 mulheres no país, segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (Isaps). A instituição reúne dados de procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos desde 2013 e o Brasil está no topo da labioplastia desde o início. Naquele ano, foram 13.683 procedimentos registrados.



“A ninfoplastia é uma cirurgia que permite ajustar a aparência dos lábios vaginais, ela pode ser realizada por razões estéticas ou para aliviar desconfortos, através da redução ou remodelação dos lábios”, explica o cirurgião plástico Renato Guerra.



Como saber se devo fazer a cirurgia íntima?

De acordo com Renato, a cirurgia pode ser necessária quando a paciente não está satisfeita com a aparência do órgão genital ou sente desconforto com ele.

“A escolha por fazer a cirurgia íntima é muito particular, mas em geral ela é feita por não gostar da aparência do órgão genital, que pode mudar ao longo da vida devido a obesidade, partos normais ou uso de hormônios, mas seu formato também pode gerar desconfortos ao usar determinadas roupas ou vergonha durante relações íntimas”, afirma

Como funciona a cirurgia íntima?

O cirurgião plástico esclarece que procedimento é feito através da remoção do excesso de pele presente nos lábios vaginais que contribuem para gerar uma aparência desagradável à paciente.“Na cirurgia, o profissional ajusta os pequenos lábios removendo o excesso de pele, preservando a aparência natural de acordo com a necessidade da paciente. A sutura usa pontos absorvíveis, evitando a necessidade de remoção e gerando cicatrizes muito discretas”.

Mas para ter o resultado esperado, é importante realizar exames prévios e ter um bom alinhamento de expectativa com o profissional escolhido.