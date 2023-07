Essa prática traz um conjunto de procedimentos que ajudam não só a melhorar o aspecto da região íntima feminina como também regenerar o funcionamento Silviarita/ Pixabay

Sentir-se bem com o próprio corpo é fundamental não apenas para a autoestima feminina como pode contribuir para que a mulher esteja mais segura e feliz em seus relacionamentos e no seu dia a dia. Não à toa, o Brasil lidera índices de cirurgias plásticas, incluindo cirurgias íntimas.Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), entre 2018 e 2019 foram realizados mais de 30 mil procedimentos do tipo no país - 18 mil a mais que nos Estados Unidos, segundo no ranking mundial.