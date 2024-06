Procedimentos estéticos para os homens têm se tornado cada vez mais populares, com soluções eficazes para os que desejam cuidar de sua aparência e bem-estar

Segundo a Associação Brasileira de Clínicas e Spas (ABC SPAS), mais de 30% dos pacientes de clínicas de estéticas no Brasil são homens. Ao longo dos anos, a sociedade moldou padrões de aparência e comportamento para homens e mulheres. No entanto, esses moldes associados aos cuidados masculinos vêm avançando, mostrando que estética não possui gênero.

Atualmente, os avanços da medicina estética contemplam opções variadas e eficazes, que atendem às necessidades específicas do público masculino. Esses procedimentos estéticos para os homens têm se tornado cada vez mais populares, com soluções eficazes para os que desejam cuidar de sua aparência e bem-estar.





Segundo pesquisa realizada pelo grupo Croma, a maioria dos brasileiros querem envelhecer sem aparentar a idade e boa parte dos homens se cuida porque as mulheres estão mais exigentes. A pesquisa mostra que 72% dos homens cuida da beleza, seja com botox, transplante capilar, depilação a laser e procedimentos para emagrecimento, que estão entre as prioridades masculinas.





Para o CEO da Royal Face, rede de harmonização facial, André Alves , "cada vez mais os procedimentos estéticos estão entrando no dia a dia dos homens, que buscam acima de tudo sutileza e naturalidade nos resultados para melhorar sua aparência e autoestima. Essa demanda evoluiu tanto que não se limita a uma faixa etária ou perfil”.





Por exemplo, nos últimos três anos, o atendimento ao público masculino teve um crescimento de 15% nas clínicas da Royal Face, o que indica que este público criou como hábito se cuidar e passou a ter os procedimentos estéticos corporais e faciais em uma lista de desejos.





A rede elenca os cinco principais tratamentos estéticos mais procurados por homens:

Botox

Muito utilizado para o tratamento de diversas doenças, o botox tornou-se o principal recurso estético para a redução de rugas e linhas de expressão.

Preenchimento de malar, mento e mandíbula

O preenchimento da mandíbula promove uma melhora na divisão entre o rosto e o pescoço, redefinindo o contorno facial, além de prevenir a queda precoce do terço médio da face. O preenchimento do malar é indicado para quando a flacidez começa a surgir, dando aquela aparência de rosto caído. Ele recupera a sustentação da face, com resultados expressivos, mas, ao mesmo tempo, discretos. Ainda, ajuda na diminuição da flacidez da papada e criando um aspecto de lifting facial.

Leia: Coqueluche: saiba mais sobre a doença que voltou a preocupar o mundo

Enzimas capilar

É um tratamento estético que consiste na aplicação de uma série de injeções subcutâneas no couro cabeludo, contendo uma solução com nutrientes, vitaminas, minerais e outros compostos ativos para fortalecer o cabelo, estimular o crescimento e prevenir a queda dos fios.

Enzima para gordura localizada

A enzima é indicada para homens e mulheres que desejam eliminar a gordura localizada nas regiões: abdômen, flancos, braços, costas, interno de coxas, culote e bananinha (abaixo do bumbum).

Leia: Os tipos de farinha e como adequar cada um na alimentação

Bioestimulador em face

O bioestimulador em si não possui colágeno, mas ele auxilia o corpo a produzir a substância.