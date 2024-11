Um novo formato de sobrancelha, com desenho reto e levantado, tem ganhado espaço nas redes sociais após ter sido adotado por nomes como Bruna Marquezine e Livia Nunes. Esse formato raramente é uma característica natural, e, além de ser formatado nos próprios fios, pode ser estimulado por procedimentos estéticos minimamente invasivos.

“Normalmente as sobrancelhas das mulheres são mais curvilíneas, mais arredondadas. Elas têm uma extensão que começa na região da base do nariz e vai até a região da têmpora”, afirma a dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Claudia Marçal.

“No geral, elas buscam, na grande maioria dos casos, uma formatação ou uma geometria mais curva e menos retificada, que é o que observamos normalmente nos pacientes homens, que possuem sobrancelhas mais retas e menos geométricas”, acrescenta.

Em relação aos procedimentos estéticos, o dermatologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Renato Soriani, destaca a toxina botulínica como a técnica mais recomendada para essa finalidade.

“O principal procedimento estético que pode ajudar nessa redefinição do formato e da altura da sobrancelha é justamente a toxina botulínica, principalmente se nós utilizarmos conceitos modernos de aplicação”, diz Renato Soriani. “Aplicamos a toxina botulínica em pontos mais altos na fronte, realizando um trabalho na região da sobrancelha e buscando um resultado mais natural sem arqueá-la.”





Para o uso de substâncias aplicáveis, Claudia Marçal reforça a importância de avaliar a geometria facial e considerar as características de cada paciente. “Nós damos um formato diversificado e personalizado para cada rosto. Então, é importante colocar os terços horizontais e os quintos verticais em análise, e proceder para que esse tipo de sobrancelha também se adeque àquilo que nós apresentamos como características do nosso próprio rosto.”

Além da toxina botulínica, também é possível utilizar o ácido hialurônico em determinadas regiões, com o intuito de estimular a região de forma que facilite chegar ao formato desejado. “Ele vai fazer uma abertura maior do olhar, tirando a concavidade apresentada com o passar do tempo, por uma absorção dos coxins gordurosos e reabsorção da área óssea. Então, com ácido hialurônico, nós conseguimos fazer a aplicação na região da cauda da sobrancelha, para torná-la mais elevada”, explica Claudia.

Pensando em forma alternativa de modelar a região, Renato Soriani sugere o uso de bioestimuladores de colágeno. “Através do estímulo de colágeno, a gente também trabalha nesse reposicionamento. Nós podemos utilizar bioestimuladores na região temporal, como a hidroxiapatia e ácido polilático. Também podemos utilizar fios para fazer uma sustentação dessa região.” Além disso, ele também apresenta tecnologias como o ultrassom microfocado, como parte de um tratamento combinado.





Existem riscos?

Apesar de serem procedimentos padrões, os médicos explicam que existem alguns riscos, e que podem ocorrer, principalmente, quando manuseados de forma inadequada. “A toxina botulínica, se aplicada de maneira equivocada, pode acabar tendo algum tipo de queda das estruturas da pálpebra, mas isso é bem raro. Já sobre os preenchedores, pode ser necessário a hipercorreção ou ocorrer o surgimento de edemas na região”, aponta Renato Soriani.

"O maior risco é o procedimento ser realizado por uma pessoa que tem uma curva de aprendizado baixa com essas técnicas, porque nós estamos fazendo uma personalização de uma região da sobrancelha", complementa Claudia Marçal.

O uso dos fios e de tecnologias também apresentam leves riscos. “E com os fios, eles também devem ser bem aplicados para evitar qualquer problema de percepção de superficialização, principalmente nos pacientes com pele mais fina. E sobre as tecnologias, no caso de uso de energias ou de técnica equivocada, nós podemos ter, em raríssimos casos, queimadura”, alerta Renato Soriani.

