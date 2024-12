O ex-BBB Gustavo Marsengo, de 34 anos, namorado da também ex-sister Laís Caldas, acaba de passar por transplante capilar e assustou seguidores ao postar uma foto com o rosto inchado após o procedimento. Mas o problema não é grave - apenas o efeito de ter dormido de lado, sobre o lugar da cirurgia, contrariando as recomendações do pós-operatório. No último domingo (1/12), ele foi às redes sociais mostrar a situação. O tratamento estético está cada vez mais popular entre os famosos.







Inovações para tratamentos seguros e eficazes





O transplante capilar passou por grandes transformações desde as primeiras tentativas registradas em meados do século 20. As técnicas evoluíram para oferecer resultados mais naturais, menos invasivos e com menor tempo de recuperação. Este avanço possibilitou que mais pessoas buscassem tratamento para a calvície e queda de cabelo com resultados reais.





Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar (ISHRS), o número de transplantes capilares realizados globalmente aumentou 76% entre 2006 e 2014, totalizando quase 400 mil procedimentos em 2014. Além disso, um estudo da Medihair indica que, em 2021, foram realizados aproximadamente 3,4 milhões de transplantes capilares no mundo, representando um crescimento anual composto de 14,35% desde 2019.





Esses dados mostram um aumento considerável nos procedimentos de transplante capilar nos últimos anos, impulsionado por avanços em técnicas como a Extração de Unidades Foliculares (FUE), que oferecem resultados mais naturais e menos invasivos.





Stanley Bittar, CEO da Stanley’s Holding, explica que a popularidade dos transplantes capilares está relacionada à constante inovação na área. “Nos últimos anos, a evolução das técnicas minimizou o desconforto dos pacientes e aprimorou os resultados. Procedimentos como o FUE, que extrai folículos individualmente, são menos invasivos e reduzem o tempo de cicatrização”, comenta.





Avanço das técnicas cirúrgicas





No início, o transplante capilar era feito com técnicas rudimentares, como a retirada de grandes seções de couro cabeludo que eram transplantadas em áreas calvas. Esses procedimentos, apesar de funcionais, resultavam em um visual artificial e cicatrizes visíveis. Com o tempo, essas abordagens foram substituídas por métodos como a FUT (Follicular Unit Transplantation), que trouxe resultados mais sutis e uma densidade capilar aprimorada.





A evolução mais marcante veio com a introdução da técnica FUE. Essa abordagem permite a extração e o transplante de folículos um a um, o que aumenta a precisão do procedimento e a naturalidade dos resultados. “A FUE trouxe um novo patamar de segurança e personalização. Hoje, é possível atender as necessidades específicas de cada paciente, considerando fatores como a textura e a densidade do cabelo”, acrescenta Stanley Bittar.





Outras inovações incluem o uso de robótica e tecnologias de imagem para mapear o couro cabeludo e auxiliar na extração e implantação dos folículos, aumentando a precisão do procedimento e a taxa de sucesso.





Acessibilidade e popularização do tratamento





O acesso ao transplante capilar também melhorou com a ampliação das clínicas e a oferta de opções de pagamento mais acessíveis. Stanley Bittar observa que o aumento da acessibilidade tem um impacto direto na percepção pública sobre o tratamento. “A ideia de que o transplante capilar é algo reservado a poucos mudou. Hoje, a medicina e a tecnologia trabalham juntas para transformar esse cenário. Agora, mais pessoas têm a chance de recuperar a confiança e melhorar sua autoestima”, afirma.





Cuidados pós-transplante capilar





Apesar de muitas pessoas acreditarem que se trata de um procedimento complexo e doloroso, é algo simples, indolor e que permite a volta para casa no mesmo dia em que é realizado. Isso não significa, porém, que o paciente não precisa ter cuidados no período pós-transplante.





Segundo Stanley Bittar, a primeira informação a ser considerada é que o tratamento é um processo. “Os resultados não são imediatos. Os primeiros fios levam entre três e quatro meses para nascer e o resultado final leva até 12 meses, por isso é importante seguir todas as orientações do período pós-operatório”, afirma.





De acordo com o médico, é necessário monitorar a evolução do transplante e ajustar os cuidados caso a caso. “Uma dúvida comum é se o corpo pode rejeitar o transplante. Isso não acontece, pois o cabelo transplantado vem do próprio paciente, sendo geneticamente compatível”, explica.





Outra informação importante, segundo Stanley, é que após o procedimento os fios costumam cair. “Muitas pessoas se preocupam achando que o transplante não deu certo, mas isso faz parte do processo. Os fios devem cair ao longo dos três primeiros meses para que possam nascer de novo mais fortes e saudáveis”, esclarece.





Além disso, o paciente deve entender que o transplante capilar é uma solução eficiente, que ajuda a resolver a calvície, mas não a cura de forma definitiva. Dessa forma, o especialista explica que será preciso associar a técnica ao tratamento clínico, ou seja, ao uso de medicamentos específicos para o problema.





“No pós-operatório, que é um período essencial para o paciente colher resultados mais duradouros, também recomendamos o uso de produtos que não agridem o couro cabeludo, como shampoo neutro. Além disso, em consultório combinamos a aplicação de vitaminas poderosas para acelerar o crescimento e nutrir profundamente os fios”, menciona Stanley Bittar.









Orientações relacionadas ao período pós-transplante capilar:





- O paciente deve seguir as orientações médicas relacionadas aos cuidados com o couro cabeludo, produtos recomendáveis e uso de medicamentos



- É necessário evitar tocar ou coçar o couro cabeludo durante os primeiros dias após o transplante



- Atividades físicas intensas devem ser evitadas durante as primeiras semanas



- É preciso proteger o couro cabeludo do sol, pois a exposição direta ao sol pode prejudicar a recuperação







Transplante capilar feminino





O procedimento não é exclusivo dos homens. Mulheres também podem fazer o transplante capilar para consertar falhas no couro cabeludo, cobrir cicatrizes e melhorar o desenho da testa para elevar a autoestima.





A restauração capilar em mulheres envolve um procedimento cirúrgico que utiliza cabelo da própria paciente para preencher áreas calvas ou com afinamento capilar. O cabelo é transplantado de uma área saudável do couro cabeludo para a área afetada, resultando em um cabelo mais volumoso e natural.





Cerca de 40% do público que vem sofrendo com algum tipo de queda capilar é composto por mulheres, um crescimento de quase 10% comparado aos últimos três anos, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Com isso, o número de mulheres que passaram a sofrer com sua autoestima e confiança também aumentou, e o transplante capilar feminino se tornou uma saída.





São diversas as causas que podem ocasionar a perda de cabelo nas mulheres, como:





- Genética: a calvície feminina ou alopecia androgenética é uma das principais razões pelas quais as mulheres optam pelo transplante capilar. Esse tipo de queda de cabelo geralmente afeta as áreas do couro cabeludo e pode resultar em afinamento capilar ou calvície.





- Cirurgias e acidentes: algumas mulheres podem sofrer perda de cabelo em decorrência de cirurgias, lesões ou acidentes no couro cabeludo. Nesses casos, o transplante capilar pode ser uma opção para restaurar o cabelo perdido.





- Perda de fios na sobrancelha: muitas mulheres sofrem com a falta de pelos na sobrancelha - muitas vezes pelo excesso de retirada. Com o transplante de sobrancelhas, é possível dizer adeus às falhas.

