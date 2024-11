O transplante capilar feminino é uma solução cada vez mais procurada por mulheres que sofrem com a queda de cabelo. A técnica, capaz de impactar na autoestima, é uma solução para quem luta contra a calvície. A influenciadora Adriana Müller, esposa do jogador Lincoln Henrique do Bragantino, revela que há anos sofreu com os impactos emocionais que a perda de cabelo causou em sua autoestima.





O ponto de virada aconteceu quando Adriana se mudou para a Turquia, país reconhecido mundialmente pelos transplantes capilares. Apesar das várias propostas de clínicas especializadas, ela ainda hesitava. “Tudo mudou quando encontrei um médico de renome que já tinha figuras públicas tratadas com excelentes resultados”.





Decidida, Adriana optou pelo transplante, um processo de 14h. “O procedimento começou com a retirada dos fios da área doadora, depois os folículos foram cuidadosamente separados e implantados. No início, o corte do cabelo, o pós-operatório - tudo era doloroso e novo. Mas hoje, vejo os meus novos fios crescidos onde antes só havia falhas, é uma sensação de renovação", revela Adriana.





O transplante capilar é um procedimento no qual unidades foliculares saudáveis são implantadas nas áreas calvas Arquivo Pessoal/ Divulgação



Para realizar o procedimento, Adriana passou pela técnica na qual os folículos capilares são retirados de uma área com maior densidade - geralmente a nuca - para serem implantados nas áreas afetadas pela calvície.





Causa







Segundo Stanley Bittar, cirurgião plástico especializado em transplante capilar e fundador da Stanley's Hair, clínica especializada no procedimento, é essencial saber distinguir entre uma queda de cabelo natural e sinais de um problema sério.





“É comum perder entre 50 e 100 fios de cabelo por dia, pois os fios passam por diferentes fases de crescimento e queda. No entanto, a alopecia é uma condição médica que causa queda excessiva, podendo levar à calvície parcial ou total. Existem tipos específicos, como alopecia androgenética, alopecia areata e alopecia cicatricial, cada uma exige avaliação especializada”, explica.





A influenciadora atualmente Arquivo Pessoal/ Divulgação

No caso de Adriana, o uso de produtos estéticos ocasionou a perda capilar. “Com o passar dos anos e o uso de muita química, comecei a perder fios”.





Stanley enfatiza que o momento de buscar ajuda é quando a queda de cabelo se torna significativa e contínua, acima do normal. “Se houver áreas visivelmente calvas, afinamento dos fios, intensidade, dor, vibração, ou queda após eventos estressantes, mudanças hormonais ou uso de medicamentos específicos, também são situações que merecem um acompanhamento profissional”, revela.





“Foi um processo de muita coragem, mas agora sinto que vai além da estética – minha confiança renasceu junto com cada fio”, enfatiza Adriana.





Transplante capilar e Implante capilar

A confusão entre os termos implante capilar e transplante capilar é comum, mas as técnicas são distintas e proporcionam resultados diferentes:

Transplante Capilar

É um procedimento no qual unidades foliculares saudáveis, geralmente retiradas da região posterior da cabeça, são implantadas nas áreas calvas ou com pouca densidade de cabelo. Esse foi o caso da influencer.

Essas unidades foliculares são retiradas diretamente do próprio paciente, o que reduz significativamente o risco de rejeição. “Com o transplante capilar, o resultado é permanente e natural, pois os fios transplantados continuam a crescer como o cabelo original”, explica Danielle Gitti, farmacêutica esteta.

Implante capilar

Geralmente se refere ao uso de fios artificiais ou sintéticos, que são implantados diretamente no couro cabeludo. Como os fios não são originários do paciente, há uma maior probabilidade de rejeição, e o resultado pode não ser tão natural. Além disso, os fios artificiais não crescem e podem necessitar de manutenção ao longo do tempo. Por isso, o implante é menos comum e frequentemente menos recomendado.

“A escolha do procedimento deve ser baseada no objetivo da paciente e nas recomendações de um especialista qualificado. O transplante capilar, por utilizar o próprio cabelo, tende a oferecer uma solução mais natural e duradoura”, reforça Danielle.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia