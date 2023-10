683

A busca por procedimentos capilares no Brasil tem aumentado nos últimos anos, à medida que mais pessoas buscam soluções para a queda de cabelo e a calvície. Contudo, o implante capilar ainda tem um custo bastante elevado, girando em torno de 20 mil reais. Mas a boa noticia é que cada vez mais a tricologia tem obtido espaço nos estudos e novas tecnologias surgem para minimizar riscos operatório e aliviar o bolso de quem precisa fazer o procedimento.





Felipe Kawakani, médico tricologista, em São Paulo, é um dos especialistas que vem estudando essa novidade no Brasil e, se diz bastante otimista com os resultados da nova tecnologia: "Estamos de diante de uma tecnologia inovadora e menos invasiva para tratamento de alopecia androgenética - Diferentemente do implante capilar – técnica onde é feito a extração de unidades foliculares, retirados de uma área doadora, e transplantados para as áreas calvas, a nova tecnologia atua na regeneração da célula, é indicado em locais que existem folículos ativos. Com o procedimento o folículo será fortalecido proporcionando a melhora dos fios já existentes e promovendo o aumento da quantidade de fios que saem deste folículo".

Segundo Felipe Kawakani, este procedimento será o último passo antes de um transplante capilar, por isso, é importante entender como ocorre o processo da calvice para buscar em tempo a ajuda da nova técnica.





A calvice é geralmente ocasionada pela alopécia androgenética, no qual os fios sofrem a ação do hormônio DHT que provoca o atrofiamento do folículo e consequentemente a perda de força e a diminuição da quantidade de fios, até chegar a última etapa do processo antes da calvice, com um fio miniaturizado, bem fino e sem nutrição.

As áreas mais comuns de calvice são as frontoparetal até chegar à área occiptal. Já as regiões que não sofreram a ação do hormônio DHT servirá como doadora para a retirada dos micro enxertos autólogos, ou seja, fragmentos do próprio paciente para extrair as suas células regenerativas que serão injetadas no couro cabeludo onde acorrerá o fortalecimento e o crescimento dos novos fios.