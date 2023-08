683

A cantora Maiara, da dupla com Maraísa, foi diagnosticada com alopecia — condição que causa queda de cabelo. A irmã de Maiara já tinha recebido o diagnóstico da doença em 2021 e, agora, ela também descobriu ter o mesmo quadro.





O que é alopecia?

Pelas redes sociais, a cantora contou que usa alongamento de fios capilares e vitaminas como estratégias. Segundo dados do Ministério da Saúde, a alopecia acomete aproximadamente 2% dos brasileiros.

É uma condição caracterizada pela perda de pelos em áreas arredondadas e ovais do couro cabeludo ou em outras partes do corpo — como nos cílios, sobrancelhas e barba. A enfermidade afeta ambos os sexos, todas as etnias e pode surgir em qualquer idade, embora em 60% dos casos os portadores da enfermidade tenham menos de 20 anos. Popularmente, pode ser chamada de calvície.



Quais são os tipos mais comuns de alopecia?

As formas mais comuns da doença são a androgenética, cujo sintoma mais comum é o afinamento dos fios, e a areata, que se desenvolve quando as defesas do corpo humano interpretam o cabelo como um "invasor" e começa a atacá-lo.

Quais são as causas?

Fatores genéticos é uma das principais causas da condição, além dos aspectos imunológicos. Os fatores genéticos interagem com fatores ambientais, como o estresse ou a presença de micro-organismos, para disparar uma resposta imunológica que lesa o folículo piloso.Em alguns casos, a alopecia pode estar associada a outras doenças, como tireoidites, diabetes, lúpus, vitiligo, rinites e a outras condições alérgicas.



Existe tratamento para alopecia?

Segundo o Ministério da Saúde, medicamentos podem evitar ou retardar a queda de cabelo, exceto nos casos hereditários. No entanto, há casos em que só o implante de cabelos pode ser uma solução estética para a calvície. "O tratamento para qualquer tipo de calvície deve ser indicado e acompanhado pelo médico dermatologista", pontua a pasta.