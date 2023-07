683

O transplante de barba é recomendado para aqueles que buscam aprimorar sua aparência aumentando a densidade da barba, tornando-a mais simétrica e harmoniosa Pexels/Pixabay





Para muitos homens, ter uma barba bonita é aspecto importante da aparência, mas infelizmente nem todos têm uma quantidade densa e volumosa naturalmente. Diversos fatores como genética, idade, hormônios e estresse podem influenciar no desenvolvimento da barba.









Por se tratar de um procedimento delicado e complexo, é essencial que todos os detalhes sejam bem planejados. A Associação Brasileira de Cirurgia de Restauração Capilar (ABCRC) é uma referência na área, oferecendo profissionais especializados em transplante de barba que fazem o procedimento com máxima qualidade e segurança.

"Escolhemos cuidadosamente a área doadora, geralmente os cabelos da região occipital e lateral do couro cabeludo, ou até mesmo os pelos da barba na região do pescoço, para realizar a transferência de folículos capilares criando o desenho ideal de acordo com cada paciente. Tudo isso deve ser feito com o máximo profissionalismo, utilizando anestesia local e sedação oral, sempre seguindo rigorosamente todos os protocolos de segurança”, explica o médico cirurgião plástico e presidente da ABCRC, Henrique Radwanski.

Depois do transplante

Henrique Radwanski, presidente da Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar, diz que período pós-operatório do transplante de barba costuma ser tranquilo e pouco doloroso Arquivo Pessoal O período pós-operatório do transplante de barba costuma ser tranquilo e pouco doloroso: "Para controlar qualquer desconforto inicial, é comum que o paciente receba medicação oral durante a primeira noite. Além disso, é fundamental seguir as orientações do cirurgião, como evitar a exposição solar e manter uma higiene rigorosa da área transplantada", diz Henrique Radwanski.





"Com o crescimento dos fios restabelecido, o paciente tem total liberdade para cuidar da sua barba da maneira que preferir. As lâminas de barbear podem ser utilizadas sem preocupação para aparar os pelos, já que, uma vez transplantados, os fios da barba se tornam naturais e duradouros", destaca o cirurgião.

A ABCRC reforça a importância de escolher um profissional qualificado, como médicos dermatologistas ou cirurgiões plásticos especializados, que seguirão rigorosamente todos os protocolos de segurança, assim evitando complicações e garantindo um visual impecável.