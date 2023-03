Transplante capilar: como funciona o procedimento em homens e mulheres

Sucesso da cirurgia depende de alcançar a naturalidade durante a operação (foto: Pexels/Pixabay)





Feito com folículos do próprio corpo, retirado de regiões da cabeça, ou até mesmo no peito e barba - em caso de homens -, o transplante capilar é uma forma de restaurar os fios perdidos. Diferentemente do implante, esse procedimento valoriza os fios naturais. Porém, para um resultado mais perto do natural possível, uma série de fatores deve ser levada em consideração.





Segundo Joel Lacerda, cirurgião de transplante capilar, o sucesso da cirurgia depende de alcançar a naturalidade durante a operação. Diante disso, saber respeitar o desenho da linha frontal é fundamental para os bons resultados. Essa linha se difere em homens e mulheres. Mas, quando ela não existe, é desenhada durante o transplante e com base na anatomia humana.





"Tem sempre que buscar a naturalidade, e essa naturalidade tem a ver com uma forma anatômica: as mulheres com cabelos arredondados para baixo e os homens para cima. O formato da testa que iremos fazer em uma pessoa mais idosa, comparado com outra mais nova, é diferente. Tudo é planejado de acordo com o sexo e, principalmente, a idade. No planejamento, tem que considerar diversos fatores como o biotipo, a área duradoura e se o paciente tem muito ou não cabelo para cobrir a área que necessita", explicou.

O médico reforça que a naturalidade é prioridade. Para isso, é feita uma análise do rosto para observar os contextos, como o tipo do folículo. Às vezes, eles podem conter mais de um fio, segundo explica o médico. A angulação do fio também deve ser levada em consideração, para não ficar com um aspecto de cabelo desordenado ou bagunçado.





"Além do desenho da linha frontal, é necessário verificar o ângulo do cabelo natural do paciente, a direção do fio e devem ser implantados folículos apenas com um único fio. Assim, vai resultar em um aspecto natural. Já na ocasião das incisões, além do paciente sentir a orientação da direção, da angulação e dos folículos com fio, faremos uma espécie de irregularidade na linha frontal para não ter um resultado de bonequinho. Esses fatores que tem que ser seguido", disse.