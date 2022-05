Saiba os principais cuidados para ter uma barba perfeita

Muitos brasileiros se acham mais atraente com a barba (foto: Pexels/Pixabay ) A barba perfeita e sem falhas é o desejo de muitos homens, que adotaram o barbear como forma de complementar os seus estilos. Segundo levantamento realizado pela All Things Hair, em parceria com o Opinion Box , 33% dos brasileiros usam barba para se sentirem mais atraentes, e esse número tende a crescer nos próximos anos. Para aqueles que querem conquistar o barbear ideal, a médica dermatologista e consultora de Phillips, Judith Cavalcante, revela os principais cuidados.









Conheça alguns cuidados essenciais para a barba perfeita

Os cuidados com a barba devem se estender para o rosto também (foto: Orna Wachman/Pixabay )







1. Loção pré e pós-barba





O uso de espuma ou creme de barbear ameniza o atrito, protegendo a pele de pequenos traumas que podem gerar infecções. No pós-barba, é importante evitar agentes agressivos, que podem levar à descamação da pele na área. Para quem gosta de barbear rente, a água termal acalma a pele no pós-barba, sem irritar. E para aqueles que usam barba comprida, leave-ins, óleos e bálsamos são produtos muito interessantes, pois além de hidratar os fios, ajudam no seu alinhamento.





2. Fios mais grossos





Ao contrário do que muitos pensam, raspar os fios não os engrossa, apenas expõe uma parte do pelo que é por sua natureza mais grossa, pois está mais próxima à sua base. Nesse caso, a espessura média dos fios é uma característica de cada pessoa, mas há tratamentos dermatológicos que podem tanto aumentar a densidade dos fios quanto sua espessura, deixando o aspecto de barba mais cheia.





3. Tratamentos estéticos





Os procedimentos capilares podem também ser aplicados à barba, mas deve-se atentar que a pele do rosto é mais sensível que a do couro cabeludo. Alguns tratamentos estéticos podem gerar tendência a acne, além de deixar a pele mais exposta, necessitando de cuidados adicionais. Para aqueles que querem ampliar os cuidados com os pelos da barba, uma alternativa interessante são os condicionadores para a área da barba, como óleos e bálsamos - que tanto hidratam quanto ajudam na finalização.





4. Proteção solar





Quando a barba é bastante densa e cerrada, ela funciona como proteção para a pele, à semelhança dos cabelos no couro cabeludo. Já quando o crescimento dos fios é falhado ou irregular, as áreas que ficam expostas devem receber o filtro solar. Uma opção interessante disponível no mercado são os protetores para barba em óleo, que protegem a pele e os fios, sem deixar aspecto esbranquiçado sobre eles.



Os principais cuidados para manter os fios saudáveis e bonitos





1. Pelos encravados





A curvatura do pelo é uma das principais causas dos pelos encravados, ou seja, quando o fio é raspado muito rente à superfície, com a ponta cortada retornando ao interior da pele e com dificuldade de sair da pele ao crescer. Para evitar a situação, deve-se preferir métodos que cortam o pelo um pouco distante da pele, como os aparadores e depiladores elétricos, que evitam que a ponta do pelo tenha dificuldade de deixar o interior da pele durante o crescimento.

2 - Barbas rentes





Limpe adequadamente a área a ser barbeada com sabonete de acordo com seu tipo de pele

Use espuma ou creme de barbear suaves para amenizar o atrito

Passe o barbeador no sentido do crescimento do pelo

Opte por barbeadores ou aparadores elétricos, se possível. Se optar por lâminas descartáveis, troque-as frequentemente, tanto pelo risco de infecção de lâminas usadas e guardadas no ambiente úmido do banheiro, quanto porque elas perdem o corte com o uso, gerando mais trauma da pele

Use água termal após o barbear para acalmar a pele

A barba longa deve ser lavada pelo menos uma vez ao dia com sabonete específico para seu tipo de pele, inclusive na área pilosa, que pode acumular oleosidade (foto: Gerhardt1985 /Pixabay )