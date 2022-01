Checape masculino: por onde começar?

Médico urologista, Joselito Nogueira alerta que os cuidados devem começar ainda na adolescência (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)







Alguns homens estão quebrando paradigmas e colocando os cuidados com a saúde em primeiro lugar. Eles ainda estão atrás das mulheres nesse quesito, mas a pandemia pode ter sido um sinal de alerta para mostrar a todos o quanto ter e cuidar da saúde é tão importante.



Segundo dados do Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) do Sistema Único de Saúde (SUS), entre 2016 e 2020, a procura dos homens por consultas médicas aumentou 49,96%, passando de 425 milhões de atendimentos para 637 milhões.

O urologista é o médico responsável por cuidar da saúde íntima do homem e assim como a mulher passa pelo ginecologista regularmente, o homem precisa estar em dia com as consultas e exames urológicos.



Do ponto de vista clínico, exames de rotina também são analisados e solicitados pelo urologista para manter os cuidados com a saúde de maneira geral.

“Manter a saúde em dia está diretamente relacionado com prevenção, que acontece através de exames e checapes de rotina. O câncer de próstata, por exemplo, é o tumor mais frequente no homem após os 50 anos e o segundo mais letal. Para combatê-lo, é preciso fazer a prevenção de maneira adequada”, afirma Joselito Nogueira, médico urologista.

"Temos uma responsabilidade para com nossos filhos, por isso precisamos nos cuidar e passar para eles que essa imagem de cuidar de si mesmo não significa que você é menos homem" Devson Nardi Assis, de 68 anos, aposentado



Porém, o médico explica que os cuidados com a saúde do homem devem começar ainda na adolescência. “A prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) precisa ser feita desde o início da vida sexual do homem. O HPV, que é um tipo de DST, por exemplo, pode causar câncer de pênis no homem e câncer de colo de útero na mulher.



Esse é um tipo de câncer totalmente possível de ser evitado em ambos os sexos. Não se fala muito em câncer de pênis e a sua prevenção está totalmente relacionada com o uso de preservativos e a higiene. Esse é o tipo da doença que ainda afeta muitos homens no Brasil”, afirma.





HISTÓRICO FAMILIAR

Devson Nardi Assis, aposentado de 68 anos, é um homem que sempre levou em consideração os exames de checape e a grande importância que eles têm. “Meu pai tem hoje 97 anos, mas aos 50 ele teve um problema de próstata, então isso foi um divisor de águas para as minhas decisões, eu não tive dúvidas de que teria que me prevenir dado o meu histórico familiar” conta Nardi.

Para o aposentado, a sociedade, com essa “brincadeira de machismo”, é o fator crucial e agravante para o crescimento de uma masculinidade pretensiosa em que os homens se acham superiores e que nada pode afetá-los, passando essa cultura de negligência de geração para geração. “Além do histórico familiar, principalmente se você é pai de família, nós temos uma responsabilidade para com nossos filhos, por isso precisamos nos cuidar e também passar para eles que essa imagem de cuidar de si mesmo não significa que você é menos homem, isso é besteira e mata!”, ressalta.

Tanto para Nardi quanto para o urologista, as mulheres estão tendo um papel fundamental na quebra desses paradigmas e rompimento com essa cultura de negligência por parte dos homens.



Para eles, esse momento de transição está sendo muito auxiliado pela grande luta e força das mulheres pela sua liberação e independência, que estão levando seus maridos para fazerem os exames, quebrando com a ideia de que homem não adoece, de que homem precisa dar resultado ou conta de tudo e passando para seus filhos, desde cedo, a importância desses exames e da valorização do emocional pelo homem, que tem grande interferência nas doenças físicas e no seu agravamento.

Embora tenha aumentado a procura do homem por atendimento médico, eles estão bem atrás das mulheres em termos de atenção à saúde. Esses dados, entretanto, evidenciam um rompimento com uma cultura de que os homens vão menos aos médicos, ou procuram menos ajuda. Nas palavras de Nogueira: “Até pouco tempo atrás, homem não podia nem chorar, imagina ficar doente ou ter algum problema de saúde”.





MAIOR FREQUÊNCIA

O profissional explica que alguns exames básicos que devem estar presentes na rotina de todo homem são, hemograma, glicose, ureia, creatinina, colesterol total, frações, triglicerídeos, urina, fezes, ressaltando que essa lista pode aumentar dependendo da idade ou do histórico familiar, por isso a importância do acompanhamento médico.



Em rotina, esses exames de checape devem ser realizados anualmente, tanto homens, quanto mulheres e crianças, mas o médico chama a atenção para casos que precisam ser acompanhados mais de perto e com mais frequência. Por exemplo, pacientes com cálculo renal, que devem fazer um ultrassom de 6 em 6 meses.

“Existe um padrão na realização desses exames rotineiros, mas é mais que válido ressaltar que a rotina deve ser personalizada, literalmente, de pessoa por pessoa, então não podemos generalizar os exames”, enfatiza Joselito. Ademais, o especialista explica que o checape começa no consultório médico, com um bom exame físico – que leva em conta um exame neurológico bem-feito, uma ausculta cardíaca, uma ausculta pulmonar, uma ausculta e uma apalpação abdominal, de articulações – além da escuta do paciente.

“É preciso levar em conta o lado emocional também, que é extremamente importante. A gente começa a dar um valor grande para pacientes ansiosos, depressivos, ou com algum distúrbio de personalidade que podemos verificar no próprio consultório”, finaliza.





* Estagiária sob supervisão

da editora Teresa Caram

Exames que devem fazer parte do checape anual





Hemograma completo

Glicose

Ureia

Creatinina

Colesterol total e frações

Triglicerídeos

Urina

Fezes